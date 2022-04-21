Mavi Vatan-2022 Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı

21.04.2022 19:32

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı.

Tatbikata katılan fırkateynler sabah saatlerinden itibaren Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki limandan ayrıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile 15 ülke ataşesinin içinde bulunduğu TCG Kemal Reis Fırkateyni, liman çıkışında bekleyen TGC Salih Reis Fırkateyni tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı.

Tatbikatı izleyen basın mensupları da selamlamayı TCG Gediz'den takip etti.

Tatbikatın "Taktik Pençe Harekatı" kapsamında, SAS timleri helikopterle bölgeye intikal etti. Suya atlayan timdeki ekip, burada tespit edilen mayını, monte edilen patlayıcı ile imha etti.

Daha sonra ise SAT (Su Altı Taarruz) komandoları su altı intikal aracı ve helikopterlerle bölgeye ulaştı. Paraşütle atlayan komandolar, helikopterden atılan botlara çıktı. Sualtı intikal aracı ile bölgeye ulaşan SAT komandoları da başarılı bir sualtı infilakı gerçekleştirdi.

Ardından SAT botu ile sahile taarruz gerçekleştirildi. SAT timleri Marmaris Yılancık Adası'na bayrak dikti. Suda bulunan SAT timleri "üzüm salkımı" yöntemiyle helikopterle sudan alındı. Helikopterdeki SAT timleri TCG Gediz Fırkateyni'ne halatla iniş gerçekleştirdi. Senaryo gereği geminin güvenliği sağlandı.

Tatbikatta, denizaltı savunma faaliyetleri kapsamında Tuzla sınıfı karakol gemileri tarafından DSH roket atışı, helikopterle havadan sonar daldırması, deniz karakol uçakları ile denizaltıya torpido hücumu gerçekleştirildi. Bölgede bulunan denizaltı ise satıha çıkış yaptı.

Denizde malzeme transferi kapsamında MİLGEM sınıfı TCG Heybelida ve TCG Büyükada sancak gemisi, TCG Kemal Reis ile denizde malzeme transferi gerçekleştirdi. TCG Gediz Fırkateyni bu esnada kurtarma mevkisinde faaliyetleri takip etti.

MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Tatbikatta bu sene farklı olarak Deniz Kuvvetleri envanterine giren Aksungur SİHA'dan yerli imkanlarla geliştirilen MAM-L akıllı mühimmatla ilk defa su üstü hedefe atış yapıldı. Atışın sonrasında TCG Kınalıada Korveti ile TCG İmbat, TCG Tufan, TCG Zıpkın ve TCG Mızrak tarafından su üstü hedefine top atışları gerçekleştirildi.

Tatbikat sonunda Deniz Kuvvetleri yüzer ve dalar unsurları ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerine bağlı muhtelif uçar unsurlardan oluşan 45 unsur tarafından denizde geçit töreni icra edildi.

TCG Kemal Reiste bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar selamlandı. Yüzer unsurlarca da denizdeki geçit töreni kapsamında ananevi Çimariva ile selamlama töreni yapıldı.

Seçkin Gözlemci Gününde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının yanı sıra ABD, Avusturalya, Azerbaycan, Çekya, Filipinler, Gürcistan, İran, Japonya, Kore Cumhuriyeti, KKTC, Letonya, Meksika, Nijerya, Pakistan ve Senegal'den dış temsilciler yer aldı.

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı

YORUMLAR
500
Mavi Vatan Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci aşaması tamamlandı Mavi Vatan Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci aşaması tamamlandı Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Hulusi Akar, Mavi Vatan, Milli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mavi Vatan-2022 Tatbikatı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 19:41:16. #1.12#
SON DAKİKA: Mavi Vatan-2022 Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement