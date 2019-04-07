Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor
'u konuk eden Medipol Başakşehir
'de Arda Turan
, belindeki sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı
, Arda Turan'ın yokluğunda sol kanatta Hollandalı futbolcu Eljero Elia
'ya ilk 11'de şans verdi.
Abdullah Avcı, son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor
maçındaki kadrosuna göre bu mücadelede 3 değişikliğe gitti.
Avcı, Kudriashov, Gökhan İnler ve Arda Turan'ın yerine, Emre Belözoğlu
, Eljero Elia ve Gael Clichy'yi ilk 11'de sahaya sürdü. İstanbul
ekibinde Gökhan İnler ve Alexandru Epureanu
, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Clichy 57 gün sonra sahada
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen deneyimli sol bek Gael Clichy, 57 gün sonra formasına kavuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında 9 Şubat 2019'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile oynadığı mücadelede sakatlanan Clichy, Atiker Konyaspor maçıyla sahalara döndü.
Türk Polis
Teşkilatının 174. yılı
Medipol Başakşehirli futbolcular, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü unutmadı.
Turuncu-lacivertli takım, sahaya üzerinde "Biz Türkiye
'nin Emniyetiyiz 174. yıl" yazılı pankartla çıktı.