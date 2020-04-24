Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt açıkladı: Domino etkisi yaratacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt açıkladı: Domino etkisi yaratacak - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt açıkladı: Domino etkisi yaratacak

6 saat önce

Mustafa Eröğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçların Antalya'da oynanması konusunun şu ana kadar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarında hiç gündeme gelmediğini belirterek, "Bu konu sadece medyada gündeme geldi.

Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt açıkladı: Domino etkisi yaratacak, System.String[]

Mustafa Eröğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçların Antalya'da oynanması konusunun şu ana kadar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarında hiç gündeme gelmediğini belirterek, "Bu konu sadece medyada gündeme geldi. Yarın ne olacağını bilmiyoruz tabii ki ama bugün itibarıyla gündemde olan bir konu değil. Başkanımız Nihat Özdemir de bunu belirtmişti. Böyle bir düşünce olursa federasyon ve kulüpler bir araya gelir. Eğer Türk futbolunun yararına olacak tek alternatif buysa bu da değerlendirilir. Bizim öncelikli düşüncemiz ligin kaldığı yerden, belirtilen fikstür ve statlarla tamamlanması." ifadelerini kullandı.


Eröğüt, "Süper Lig bu sezon tamamlanabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:


"TFF'nin ve Sağlık Bakanımızın açıklamalarına bakarak durumun iyiye gittiğini görüyoruz. Bu salgın birden sıfırlanmayacak ama inşallah haziran ayından itibaren kontrollü bir hayata geçebileceğimizi tahmin ediyoruz. Burada FIFA ve Avrupa Kulüpler Birliği de sağlık komitelerini kurdular, önemli çalışmalar yapıyorlar. Her ülke kendi oyuna dönüş protokollerini hazırlıyor. Burada 3 önemli bölüm var, insan kaynakları, tesisler ve ulaşım. Tahminim TFF de buna benzer bir protokol hazırlayıp, bütün kulüplerle paylaşacaktır. Tabii ki risk sıfıra inmeyebilir ama bu protokollerin riski azaltmak için çok önemli faydası olacaktır. Bence her kulübün ligin tamamlanması isteği var. Bu işin hem sportif hem de ekonomik tarafı var. Yayıncı kuruluş ödemeleri durdurdu. Yayıncı kuruluşun kulüplerin bilançolarındaki payı yüzde 70-80'lere geliyor. Belki dört takımı bundan ayırabiliriz, diğer tüm kulüpler buna bağımlı. O yüzden maçların oynanması hatta sıkıştırılmış bir fikstürle değil de yayıncı kuruluşun talep edeceği, hafta sonu oynanarak bitirilecek bir lig herkes için daha iyi olacaktır. Tabii ki sağlıklı koşullar sağlanması halinde bu söylediklerim geçerli. Haziran'da başlanırsa, temmuz sonuna kadar 8 hafta sonu var. Ondan sonra da her şey iyi giderse biz de inşallah ağustos başında Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmeye devam ederiz."


UEFA'nın dün yaptığı toplantının ardından federasyonlara 3 Ağustos'a kadar liglerin bitirilmesi tavsiyesini de değerlendiren Eröğüt, "UEFA'nın toplantısı yol haritası belirlenmesi açısından önemli oldu. Çalışma grubunun raporları, geçmiş toplantılar ve TFF'nin açıklaması bize biraz işaret veriyordu ama süreç netleşmiş oldu. UEFA 55 ülke adına karar veriyor, federasyonlar da kendi durumlarını kontrol ediyorlar. Gelinen noktada UEFA yine aynı söylemini tekrarladı, maçların mümkün olan şartlar içerisinde bitirilmesi tavsiyesini yineledi. İyi senaryodan başlayalım, haziranda ve temmuzda yerel liglerin oynatılmasını istiyorlar. Ağustos'ta da Avrupa kupalarını başlatıp, ağustos sonunda da hem Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da, Avrupa Ligi finalini Gdansk'ta yaparak bitirmek istiyorlar. Ağustosta kendi kupasını oynatmasının şöyle bir avantajı var, Ağustos'a kadar durumun daha da iyi olabileceğini öngörüyorlar, böylece ülkeler arası seyahatlerin daha kolay olabileceğini düşünüyorlar." şeklinde konuştu.


"Kupa maçları iptal edilebilir"


Ülkelerdeki kupa maçlarının da yarıda kaldığını hatırlatan Mustafa Eröğüt, şunları kaydetti:


"Özellikle İtalya ve İngiltere'de çok daha fazla sayıda maç var. Çalışma grubu kupaların kesinlikle öncelik olmadığını belirtiyor. Öncelik ligler, gerekirse fikstür sıkışıklığı olursa kupa maçları iptal edilebilir. Bir son tarih verdiler 3 Ağustos'ta liglerin bitirilmesinin uygun olacağını söylediler. Eğer bunu bitiremeyecek duruma gelen ülkeler varsa, örneğin haziran ayında başlayamayan ve temmuz ortasında başlayabilecek ligler varsa farklı formatlara geçilebilir dediler. Bu farklı format nedir, akla ilk gelen play-off ya da Süper final formatı. Ligin durumuna göre bunu federasyonlar belirleyecektir. Oynama durumunda böyle, oynamama durumuna bakınca da UEFA 'kim şampiyon oldu, kim küme düştü' bunlarla ilgilenmiyor. Bunları yerel liglere bırakıyor. UEFA'nın ilgilendiği önümüzdeki sene Avrupa kupasına katılacak takımların belirlenmesi. Oynanmaması durumunda kararı federasyonlara bırakıyor. 'Siz bize hangi kupaya hangi takımın katılacağı listesini gönderirsiniz' diyor. Ama çok önemli bir cümle de var, 'Sizden gelen listeyi reddetme hakkımız her zaman var. 'Eğer bu liste sportif kararlara göre yapılmazsa, kamuoyunda adil olmayan bir algı oluşturursanız bizim bunu kabul etmeme hakkımız var' diyor. Dedikleri mevcut puan durumu üzerinden gidilmesi."


"Ajax birinci, AZ Alkmaar ikinci. AZ ligin devam etmemesinden yana"


UEFA için problemli iki ülkenin Hollanda ve Belçika olduğunun altını çizen Eröğüt, "Hollanda 1 Eylül'e kadar maçların seyircisiz bile oynanmasını yasakladı. Belçika'da da bütün kulüpler ligin bitirilmesini istiyor. Belçika'daki durumun altında ekonomik şartlar da yer almakta. Belçika'nın yayın ihalesi bizim yayın ihalemizin 5'te 1'i. Onların en büyük gelirleri maç günü ve oyuncu satış gelirleri. Seyircisiz oynayıp, maç günü gelirlerini de kaybettikleri zaman maçları oynamak onlar için büyük bir kayıp oluyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde devam eden 32 takım kaldı. Belçika ve Hollanda'nın burada da takımları yok. Onların gördüğü ekonomik olarak ligi burada bitirmenin kulüpler için çok daha faydalı olacağı. UEFA ligin erken bitirilmesi için iki kriter ortaya koydu. Birincisi devlet kararı olması, UEFA'da her zaman ülkelerin devlet kararları öndedir. İkinci konu da eğer lig devam edip, kulüplerin ve liglerin ekonomik yapısı önümüzdeki sezonlar için sürdürülebilirlik açısından başka problemler yaşayacaksa orada da bir müsaade verdi." değerlendirmesinde bulundu.


Avrupa'daki meslektaşlarıyla sıkça konuştuğunu aktaran Mustafa Eröğüt, "Sağlık, ekonomiden çok daha önemlidir. Avrupa'daki dostlarımızla da konuşuyoruz, bir imkanı varsa herkes seyircisiz de olsa maçlarını oynamak istiyor. Hollanda ve Belçika'da ise durum farklı. Hatta AZ Alkmaar'da çok yakın bir dostum var. Ajax ve AZ Alkmaar aynı puanda. Ajax birinci, AZ Alkmaar ikinci. AZ ligin devam etmemesinden yana. İkinci olalım Şampiyonlar Ligi'ne gidelim düşüncesindeler. Bu seneyi bitirmeyerek, son 3 ayı oynamadıkları için oyunculardan ciddi bir indirim de alacaklar. Avrupa'da haziran maaşı da ödenir, biz de mayısa kadardır. Mart'tan haziran'a 3,5-4 ay var. Avrupa liglerinde ciddi bir maaş kesintisi yapmayı planlıyorlar." diye konuştu.


"Maçları oynayıp sezonu bitirsek bile kulüpleri çok sıkıntılı günler bekliyor"


Hazırlıklara başlamak için TFF'nin kararını beklediklerini aktaran turuncu-lacivertli kulübün CEO'su, şunları söyledi:


"TFF, mayıs başında bir toplantı yapıp karar alacak. Haziran'da lig başlayacaksa mayıs başında çalışmalara başlamamız gerekiyor. Almanya, İngiltere, İspanya hepsi başlamak istiyor, bunun birinci sebebi ekonomik nedenler. Türkiye'de de kulüplerin ekonomisi salgından dolayı ciddi etkileniyor ama zaten kulüplerin yapısı çok güçlü durumda değildi. Sıkıntılı bir süreç devam ediyordu, salgın işin tuzu-biberi oldu. Sağlam olmayan yapılara çok büyük bir darbe indirdi. Maçları oynayıp sezonu bitirsek bile kulüpleri çok sıkıntılı günler bekliyor."


"Şu ana kadar herhangi bir maaş indirim talebinde bulunmadık"


Mustafa Eröğüt, "Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz oyuncularından maaş indirim talebinde bulunduklarını açıkladı. Sizin böyle bir talebiniz oldu mu?" şeklindeki soruyu ise "Şu ana kadar herhangi bir maaş indirim talebinde bulunmadık. Çünkü FIFA'nın talimatı çok açık. Kulüp bu süreçte ekonomik olarak ne kadar zarara uğradıysa, bunu oyunculara da yansıtabilir. Şu an belirsizlik içerisindeyiz, maçlara başlayacak mıyız, başlayamayacak mıyız belli değil. Zarar hesabı yapabilmek için bu durumların netleşmesini bekliyoruz." şeklinde yanıtladı.


Tüm oyuncularının İstanbul'da olduğunu dile getiren Eröğüt, verilen aradan önce ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir hava yakaladıklarını ancak yeniden iddialı bir şekilde yollarına devam edeceklerine inandıklarını söyledi.


Yayıncı kuruluş BeINSports'tan son olarak kulüplerin şubat ayında ödeme aldığını hatırlatan Mustafa Eröğüt, "Onların ödeme takvimi birazcık farklı, spekülasyona çok girmek istemiyorum. Kulüpler ve yayıncı kuruluş aynı gemidedir. İyiye giderse herkes faydalanır. Kulüpler Birliği, TFF ve yayıncı kuruluşun ortak bir noktada buluşarak bir karar alacaklarını umut ediyorum." açıklamasında bulundu.


"Türkiye'de zaten rakamlar ortalamanın çok üzerindeydi. Bence normale dönecek"


Mustafa Eröğüt, "Futbol dünyasının içerisine girdiği bu zorlu süreçten sonra, yeni bir döneme girdiğimizi söyleyebilir miyiz? Artık dünyada 200 milyon avrolarla ifade edilen transferler ortadan kalktı diyebilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:


"Bazı kulüplerin de salgından çok etkilendiğini söyleyemeyiz. 200 milyon avroluk transferi yapan kulübü ve gelirini biliyoruz. Çok etkilenmeyebilirler. Özellikle Orta Doğu sermayeli kulüpler. Medyadan takip ediyoruz Suudi Arabistan, Newcastle United'ı almak üzere, bunun üzerine benim duyduğum 500 milyon avro'uk bir transfer bütçesi de hazırlamışlar. Bu 500 milyon avro İngiltere pazarıyla başlayacak ama futbola enjekte edildiği zaman yine önemli bir çark dönecek. Bir takım 100 milyona sattığı zaman başka takımdan 40 milyona oyuncu alcak, 40 milyona satan da başka takımdan 20 milyona alacak. O para domino etkisi oluşturacak. Türkiye'de zaten rakamlar ortalamanın çok üzerindeydi. Bence normale dönecek ve kulüplerin sürdürülebilirliği için daha hayırlı olacak. Belki başta biraz sıkıntı çekeceğiz. Futbol ekonomisi olarak ürettiğimizden çok fazlasını tüketiyorduk. Her şerde bir hayır vardır diyeceğiz. Bu sıkıntılı günlerden sonra daha sürdürülebilir, daha makul bir futbol yönetimimiz, düzenimiz olabilir."


"Üç genç Afrikalı oyuncu ile anlaştık"


Medipol Başakşehir'in CEO'su, geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Gineli oyuncu Bangoura ile anlaştıkları haberinin hatırlatılması üzerine ise "Esasında üç genç Afrikalı oyuncu ile anlaştık. Haber biraz geç çıktı. Ocak ayında yaptığımız bir transferdi. FIFA kuralları gereği Bangoura 18 yaşını doldurduktan sonra kulübü ile anlaştık. Diğer iki oyuncu da 19 yaş altı takımımızda oynamaya başladı. Gine'de bir partnerimiz var, onların belirlediği 12'ye yakın oyuncuyu İstanbul'a getirdik. 15 gün kaldılar, orada belirlediğimiz çok gelecek vaadeden 3 oyuncu bu oyuncular oldu. Sürdürülebilirlik için bu alanlara yatırım yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.


Mustafa Eröğüt, son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumuyla ilgili olarak ise "Başkan çok iyi durumda. Evinde ailesiyle beraber, sağlığı da her geçen gün daha iyiye gidiyor. Şu an hiçbir problemi yok çok şükür. Zor bir süreçten çıktı ama şu an durumu gayet iyi." açıklamasını yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:50 

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