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Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya sert sözler: Ciddiye almam - Son Dakika

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya sert sözler: Ciddiye almam

04.01.2022 19:01

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Bunu yaptırın" diyemem diye uyaran Ceyhan, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'nın "Antikorları hoplatıyor" açıklamalarını topa tuttu. Ceyhan, Kara için "Benim yanımda çalışan bir öğretim üyesi. Aşıyla ilgili hiçbir çalışması yok, açıklamalarını ciddiye almam" ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, acil kullanım onayı verilen yerli koronavirüsü aşısı Turkovac'ı değerlendirdi. "Ben önümde veri olmadan, 'Bunu kullanın, bunun yerine şunu yapın' diyemem" ifadelerini kullanan Ceyhan, "Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmalarda antikor seviyesinde hızlı bir zıplama olduğunu görüyoruz" diyen Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya da sert sözler sarf etti.

"HAYATINDA AŞIYLA İLGİLİ BİR FAALİYETİ OLMADI"

Sözcü'den Yusuf Demir'e konuşan Ceyhan, "Kara'nın açıklamalarını nasıl anlamalıyız" sorusuna, "Anlamak için kafanızı çok yormayın. Bunu söyleyen arkadaşın ne salgınla ne aşıyla ilgili deneyimleri var. Tamamen işte böyle yanlış tahminlerde bulunarak, yanlış öngörülerde bulunarak, salgını bu hale getirdiler zaten" yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

"Ateş Bey benim yanımda çalışan bir öğretim üyesi… Hayatında aşıyla ilgili bir faaliyeti olmadı. O başka konularla ilgiliydi. Salgınla ilgili bir deneyimi olmadı ama bakanlıkla ilişkiler falan farklı yürüdü herhalde ki öyle bir pozisyona getirildi. Yoksa aşıda biraz deneyimi olan bir insan, 'antikorları hoplatıyor, zıplatıyor' gibi, son derece gayri bilimsel ifadeler zaten kullanmaz. Onun için ben o söylenenleri ciddiye bile almıyorum."

"BU AÇIKLAMALAR BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM OLAMAZ"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac ile ilgili verilerin açıklanması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Turkovac, açıkçası elimizde bir verisi olmayan ama sadece bildiğimiz Sinovac'la tamamen aynı yapıda olan bir aşı… Yani içindeki katkı maddeleri ve miktarları dahi Sinovac'la tamamen aynı… Şimdi birisi 'Bizim aşımız Sinovac'tan daha iyi' diyorsa buna bir açıklama getirmek zorunda. Yani tamamen aynı yapıda bir aşı neden daha iyi olsun?Hiç böyle bir neden belirtmeden, hiçbir veri sunmadan, yani Faz-3 çalışmasına kaç hasta alındı, kaç hastanın sonuçları var ellerinde… Bunlar belli olmadan, bu açıklamalar bilimsel bir yaklaşım olmaz. Ama bunlar belli maksatlarla söyleniyorsa ben bilemem tabi…"

"KULLANIN DİYEMEM"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Sonuçta bu yerli bir aşı… Sinovac'la eş değer bile olsa, 'Kullanılmalı' diyebilir miyiz? Vatandaşa tavsiyeniz nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Burada söz konusu olan insan sağlığı… Ben önümde veri olmadan, 'Bunu kullanın, bunun yerine şunu yapın' diyemem. Onun için bu Faz-3 çalışmasında neler bulundu, 'Hopluyor, zıplıyor' dedikleri antikor düzeyleri nedir, bunları bilmem lazım ki yorum yapayım. Bu sadece antikor seviyesiyle de ilgili değil. Bu koruyuculuk ne kadar sürüyor bilmiyoruz.

"'SINOVACLARIN SİZE HİÇBİR ETKİSİ OLMADI' DİYORLAR"

Bakın aynı insanlar maalesef tamamen gayrı bilimsel bir yaklaşımla 'Efendim inaktif aşı daha bilinen bir yöntemle yapılıyor, Biontech'in bilinmiyor' gerekçesiyle Sinovac aldırdılar. Ben de dahil özellikle risk grubunda olan herkese Sinovac aşısı yaptırdılar. Ama şimdi dünyada örneği olmayan 5'inci doz kararı alıyor aynı grup… Yani şunu demek istiyorlar: 'Bu Sinovac'ların size hiçbir etkisi olmadı. 3 doz Biontech yaptırın.' Hiçbir yaptıklarının tutar tarafı ya da açıklanabilecek tarafı yok ki…"

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Son Dakika Güncel Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya sert sözler: Ciddiye almam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya sert sözler: Ciddiye almam - Son Dakika
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