Son Dakika Haberleri: Mehmet topal resmen başakşehir'de
Son Dakika Spor Haber

Mehmet topal resmen başakşehir'de

12 dakika önce

Anlaşma 1+1 yıllık19 teklif arasından Başakşehir'i seçtiGöksel Gümüşdağ: Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri - Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Mehmet topal resmen başakşehir'de, System.String[]

Anlaşma 1+1 yıllık

19 teklif arasından Başakşehir'i seçti

Göksel Gümüşdağ: Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri

- Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Mehmet Topal'ın imza töreninde Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt de yer aldı.
GÜMÜŞDAĞ: TÜRK FUTBOLUNUN YETİŞTİRDİĞİ EN DEĞERLİ OYUNCULARDAN BİRİ
İmza töreninin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal'ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
İNGİLTERE, İSPANYA, RUSYA VE TÜRKİYE'DEN GELEN DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ
Fenerbahçe'den ayrıldığı 26 Haziran tarihinden sonra çok sayıda kulüpten teklif alan Mehmet Topal'ın seçimi, Başakşehir oldu. Milli futbolcu; Newcastle United, Espanyol, Real Betis, Zenit, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelen teklifleri uzun süre düşünürken, özellikle son haftalarda çok ısrarlı davranan Başakşehir'i tercih etti.


Mehmet Topal, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir'den sürpriz Quaresma hamlesi
Peaky Blinders'da David Beckham heyecanı! Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ı transfer etti! Messi'nin oğlu Barcelona'nın yediği gole sevinince ortaya renkli görüntüler çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 18:56:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet topal resmen başakşehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]