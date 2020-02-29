Mehmet Yiğit Alp: İkinci yarıda takım karakterini ortaya koydu - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Yiğit Alp: İkinci yarıda takım karakterini ortaya koydu - Son Dakika Spor

Mehmet Yiğit Alp: İkinci yarıda takım karakterini ortaya koydu

6 saat önce

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, ilk yarısını 1-0 mağlup tamamlamalarına rağmen 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ikinci yarısında takımın karakterini ortaya koyduğunu ve böyle bir skor geldiğini söyledi.

Mehmet Yiğit Alp: İkinci yarıda takım karakterini ortaya koydu, System.String[]

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, ilk yarısını 1-0 mağlup tamamlamalarına rağmen 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ikinci yarısında takımın karakterini ortaya koyduğunu ve böyle bir skor geldiğini söyledi.

Bordo-mavili kulübün asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, 5-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda  bulundu. Takımın ikinci yarı karakterini ortaya koyduğunu belirten Alp, "Stres, oyuncular üzerindeki baskı böyle şeylere neden olabiliyor. Aslında oyuncularımız bu baskıyı, stresi kaldırabilecek kapasitede oyuncular. O yüzden ikinci yarı farklarını gösterdiler ve böyle bir skor geldi" dedi.

Maçları tek tek düşündüklerini vurgulayan Alp, "Bundan sonrası için önümüzde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Fenerbahçe maçı var. Bu maç bittikten sonra Gaziantep maçı ve ondan sonra erteleme maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağız. Bundan sonra artık 14 maçı bir bütün olarak düşünmek doğru değil. Her müsabakayı maç maç düşüneceğiz. İlk maçta Fenerbahçe karşısında avantajlı bir skor ile İstanbul'a gitmek istiyoruz. Her maçı tek tek düşünmek gerekiyor, doğrusu da bu bence" diye konuştu.

Alp, bir basın mensubunun Novak'ın sezon sonu Galatasaray'a gideceği yönünde birtakım iddiaların olduğunu sorması üzerine, "Onların tarafında ne olduğunu bilemem ama bizim tarafımızdan Novak ile aramızda bir sıkıntı yok. Süreç kendi seyrinde devam ediyor. Olması gerektiği gibi gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Novak kalmak istiyor, biz de kalmasını istiyoruz. Sezon sonunda sonuçlanır. Oyuncu gitmek istemiyor. Biz de bırakmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Yiğit Alp'in açıklamaları


Mehmet Yiğit Alp, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:11 Kaynak: DHA
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