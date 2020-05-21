Mehmet Zeki Çelik: Fransa'da bana 'Güçlü Türk' diyorlar - Son Dakika

Mehmet Zeki Çelik: Fransa'da bana 'Güçlü Türk' diyorlar

Türkiye'yi Fransa'da başarıyla temsil eden Mehmet Zeki Çelik, Asist Analiz'de genel yayın yönetmeni Arda Ün'ün sorularını yanıtladı.

Mehmet Zeki Çelik: Fransa'da bana 'Güçlü Türk' diyorlar, System.String[]

Türkiye'yi Fransa'da başarıyla temsil eden Mehmet Zeki Çelik, Asist Analiz'de genel yayın yönetmeni Arda Ün'ün sorularını yanıtladı.


Canlı yayın sırasında İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın yayına katılması üstüne Merih ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeki Çelik, "Böyle canlı yayınlarda Merih'le şakalaşıyoruz. O bana, ben ona şakalar yapıyoruz. Yüz yüze gelince Ronaldo şakaları da yapar Merih. (Gülerek)" diye konuştu.


"AİLEMİ 5 AYDIR GÖRMÜYORDUM"


Koronavirüs sürecini Gaziantep'te geçirdiğini belirten genç savunmacı, "Gaziantep'teydim, biraz sıkıldım orada ancak İstanbul'a gidince biraz rahatladım. Şimdi de ailemin yanındayım, 5 aydır görmüyordum onları. Mutlu oldum, anne yemekleri yedim" ifadelerini kullandı.


"YÜKSEK YERLERDE OYNAMA HEDEFİM VARDI"


Küçüklüğünden beri büyük takımlarda oynama hedefi olduğunu anlatan Zeki şöyle konuştu:


"Benim her zaman aklımda yüksek yerlerde oynamak hedefi vardı. Küçükken A takımla idmanlara çıkarken de arkadaşlarıma söylerdim; ben burada oynayacağım, diye. Hatta benimle dalga geçenler olurdu. O kişi şu anda yüksek yerlerde oynuyor. Şimdi ikimiz de iyi yerlerde oynuyoruz."


Mehmet Zeki Çelik, 1'inci ligden direkt olarak Lille'ye transfer olmasının kendisini korkutup korkutmadığıyla ilgili gelen soruya şu cevabı verdi:


"İlk röportajlarımda çok yanlış şeyler söylediğimi fark ediyordum. Ama röportajlar devam ettikçe bunu atlattım."


"BİRE BİR GÖRÜŞTÜĞÜM BİR TÜRK KULÜBÜ OLMADI"


Lille'ye transfer olduğu dönemde Türkiye'den herhangi bir takımla bire bir görüşmediğini dile getiren Zeki, "Bire bir görüştüğüm bir kulüp olmadı. Sadece kulaktan dolma teklifler vardı ama hiçbir zaman ciddiyete binmedi. Sadece Lille çok istiyordu. O zamanlar kulüple konuşurken bana Lille'i söylemiyorlardı; bekle, diyorlardı. Ben Türk takımlarından birisi olacak zannediyordum. Lille'yi duyunca çok şaşırdım. Bu kadar istekli olmalarını beklemiyordum. En ciddi teklif onlardan geldi; ben de oraya gittim" dedi.


"BU İŞİN ÖZÜ ÇALIŞMAK"


Çok çalışarak başarılı olduğunu söyleyen Mehmet Zeki Çelik, "Altyapıdan beri her zaman çok çalışmaya özen gösterdim. Futbolcu olmayı istediğimden beri hep gece 22.00-23.00 civarında uyurdum. Beslenmeme çok dikkat ederdim. Bu işin özü çalışmak, ben böyle yaparak başarılı oldum. Futbolcu olmak istiyorsan diğer hayattan kendini biraz daha soyutlaman lazım. Daha çok uykuna, yemeğine ve çalışmana dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.


"BANA ORADA 'GÜÇLÜ TÜRK' DİYORLAR"


Türkiye'den dönüşünde baklava götürdüğünü ve takımın yıldız isimlerinden Loic Remy'nin baklavayı çok beğendiğini söyleyen milli futbolcu, "En çok kebap soruyorlar. Ben de onlara diyorum, Türkiye'deki kebap başka… Bir gün gelin yedireyim, diyorum. Baklava götürmüştüm bir gün; Loic Remy çok beğenmişti. Çok güçlü olarak biliyorlar bizi… Bana da orada 'Güçlü Türk' diyorlar ve hiç pes etmediğimiz iyi biliyorlar" diye konuştu.


"HOCAYI MİMİKLERİNDEN ANLIYORDUM"


İlk gittiği zamanlarda teknik direktörünü mimiklerinden anladığını belirten Mehmet Zeki, "Hocadan ne almam gerekiyorsa onu aldım. Dil bilmiyorsan, hocayı anlamıyorsam onu pürdikkat dinlemeliyim ki takımda oynarım, diye düşündüm. Ben de öğrenmeyi seven birisiyim zaten. Hocada iyi bir izlenim bıraktım" şeklinde konuştu.


"İLK 1, 1.5 AY ZORLANDIM"


Fransa'ya transfer olduğu ilk dönemde biraz zorlandığını açıklayan Zeki şöyle devam etti:


"Biraz zorlandım. A Milli Takım'a gitmiştim, oradaki seviyeyi görüp Lille'ye gittikten sonra 1, 1.5 ay zorlandım. Daha sonra dil ve fiziksel sıkıntılarımı atlatıp ardından çabucak adapte oldum."


"DÜNYADAKİ EN İYİ SAĞ BEKLERİ TAKİP EDİYORUM"


Asist Analiz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'e konuk olan Mehmet Zeki Çelik, kendisini geliştirmek için dünyanın en iyi sağ beklerini sürekli takip ettiğini söyleyerek, "Kendimi geliştirmek için her zaman maç izlemeye özen gösteriyorum, hem kendi maçlarım hem de bölgemde oynayan oyuncuların maçları. Dünyadaki en iyi sağ bekleri takip ediyorum. Her zaman antrenmanda oyun bilgisi olarak kendimi geliştirmeye çalıştırıyorum" diye konuştu.


"BİLİYORUM Kİ TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORUM"


Nasıl motive olduğu konusunda gelen bir soruya da cevap veren Mehmet Zeki Çelik, "Her zaman başarılı olmak istiyorum. Biliyorum ki Türkiye'yi temsil ediyorum, arkamda ailem de var. Onlar için en iyi olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.


"GÖKHAN GÖNÜL'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"


Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'ü örnek aldığını da belirten genç sağ bek, "Ben Gökhan Gönül'ü çok izledim, ondan çok şey öğrendim ve örnek aldım. Ben de onun bayrağını alıp ne kadar götürebilirsem, götürmek isterim" dedi.


"HERKES HÜCUMCU OLMAK İSTİYOR"


Herkesin hücumcu olmak istediğini, bunun için de savunma oyuncularının biraz daha zor yetiştiğini vurgulayan Mehmet Zeki, şöyle konuştu:


"Bunun sebebini ben de düşünüyorum. Herhalde insanlar bek oynamak istemiyor; bundan olabilir. Herkes hücumcu olmak istiyor…"


"YUSUF GELİR GELMEZ TAKIMLA ÇOK İYİ ANLAŞTI"


Yusuf Yazıcı'nın transferinin ardından takımla çok iyi anlaştığını anlatan Zeki Çelik, "Yusuf zaten çok sempatik birisi… Geldiğinde bütün takımla çok iyi anlaştı; benden daha iyi anlaştı hatta… Bana da çok iyi arkadaş oldu" diye konuştu.


"ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ DUYGUYU BİZE AKTARDI"


Şenol Güneş'in genç oyunculara verdiği öneme dikkat çeken Zeki, "Beni A takıma ilk Şenol Hoca aldı zaten… Gençlere verdiği önem ortada; Milli Takım'a geldiğinde de katkısını ortaya koydu. Çok iyi bir başarı yakaladık. Milli duyguyu bize aktardı" ifadelerini kullandı.


Şenol Güneş'in ardından hangi Türk hoca ile çalışmak isteyeceği sorulan Zeki, şöyle cevap verdi:


"Zor soru… Erol Bulut'u çok övüyorlar. Erol Bulut ile çalışmak olabilirdi. Aynı zamanda Okan hoca da olabilir."


"MERT AĞABEY (GÜNOK) İLE 3 MAÇ YAPTIK, İKİSİNİ BEN KAZANDIM"


Karantina dönemlerinde çok fazla FIFA oynadığını söyleyen Zeki, "Ben FIFA oynamayı çok severim. Karantina zamanlarında aşırı oynadım. 45 gün boyunca FIFA oynamışımdır. Lille'yi almıyorum, çünkü orada sürekli kendime pas atıyorum, oynayamıyorum. Mert ağabey (Günok) ile 3 maç yaptık, ikisini ben kazandım" dedi.


"POKEMON'U İZLEDİM"


Çok fazla film izleme huyu olmadığını belirten Zeki, şu ifadeleri kullandı:


"Film izleme huyum yok. Gaziantep'te kaldığım dönemde Kördüğüm dizisini izledim. Bir de Pokemon'u izledim; İngilizcemi geliştirmek için… Çocukluğuma geri döndüm."


"ABDULKADİR, AVRUPA'YA AÇILIRSA ÇOK İYİ YERLERE GELECEKTİR"


Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün iyi yerlere gelebileceğini dile getiren Zeki, "O da Avrupa'ya açılırsa çok iyi yerlere gelecektir" dedi.


"İÇİMDE BİR BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLSUN HİSSİYATI VAR"


Şampiyonluk yarışıyla ilgili düşünceleri sorulan Zeki Çelik, şöyle konuştu:


"Bir takım söylemek zor. Puanlar çok yakın… Anadolu takımlarını severim… Hep içimde bir Başakşehir şampiyon olsun hissiyatı var. Ligin oynanması taraftarıyım. Hak eden kazansın, hak eden düşsün. Her şey oynayarak belirlenmesi gerekiyor."


"İLK İMZAYI AİLEM ATTI"


Kariyerinde attığı ilk imza sorulan Zeki, "İlk profesyonel imzamı ailem attı. 17 yaşındaydım, onlar attı imzayı" diye konuştu.


"OYUN TARZIM İNGİLTERE'YE UYGUN"


Mehmet Zeki Çelik, son olarak, Premier Lig'e hayranlığını dile getirirken; oyun tarzının İngiltere'ye uygun olduğunu belirtti.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 01:52 

Son Dakika Spor Mehmet Zeki Çelik: Fransa'da bana 'Güçlü Türk' diyorlar - Son Dakika Spor
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