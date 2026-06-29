Meis-Kaş Maratonunda dostluğa kulaç atıldı

Sabahın erken saatlerinde Meis Adası’ndan verilen startla başlayan yarışta sporcular, Akdeniz’in masmavi sularında hem zamana hem de denizin zorlu koşullarına karşı mücadele etti. Yaklaşık 7 kilometrelik parkuru tamamlayan yüzücüler, Kaş Limanı’nda vatandaşların alkışları eşliğinde finiş çizgisine ulaştı. Aynı organizasyon kapsamında gerçekleştirilen 3,5 kilometrelik parkurda ise sporcular kıyasıya rekabet ederken izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşattı.

Yalnızca sportif bir organizasyon olmanın ötesine geçen Meis-Kaş Yüzme Maratonu, iki ülke arasında dostluk, barış ve kültürel dayanışmanın simgesi olmaya devam ediyor. Farklı milletlerden sporcuların aynı hedef doğrultusunda kulaç atması, organizasyonun uluslararası kimliğini bir kez daha ortaya koydu.

Büyük heyecana sahne olan 7 kilometre kadınlar kategorisinde birinciliği Alice Faccini, ikinciliği Anna Aleksandrova, üçüncülüğü ise Alekandıra Brykova elde etti.

7 kilometre erkekler kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Nikolaos Simantıras çıkarken, Bekir Emrah Gemicioğlu ikinci, Jakob İlhan İçimsoy ise üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonun 3,5 kilometre kadınlar kategorisinde Nehir Sümer birincilik elde etti. Seda Kansuk ikinci, Şahikanur Yasak ise üçüncü olarak kürsüye çıkmaya hak kazandı.

3,5 kilometre erkekler kategorisinde ise Sina Derin Tuncay birinciliğin sahibi olurken, Hasan Efe Usyılmaz ikinci, Barış Sırım ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Yarış boyunca güvenlik ekipleri, sağlık personelleri ve destek tekneleri sporculara eşlik ederken, organizasyon herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan başarıyla tamamlandı. Kaş sahilini dolduran vatandaşlar ve sporcuların yakınları da yarışmacıları alkışlarla karşılayarak organizasyona renk kattı.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular madalyalarını ve ödüllerini aldı. Organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür edilirken, emeği geçen gönüllüler de alkışlandı.

Her yıl büyüyerek uluslararası bir marka haline gelen Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Maratonu, sporun evrensel dilini kullanarak iki yaka arasında dostluk köprüleri kurmaya devam ediyor. Akdeniz’in eşsiz maviliğinde gerçekleşen organizasyon, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anılara sahne olurken, gelecek yıl yeniden aynı heyecanı yaşatmak üzere başarıyla tamamlandı.

Kadınlar 7 KM

Alice Faccini// İtalyan

Anna Aleksandrova// Litvanya

Alekandıra Brykova// Rusya

Erkekler 7 KM

Nikolaos Simantıras// Yunanistan

Bekir Emrah Gemicioğlu// Türk

Jakob İlhan İçimsoy// ABD

Kadınlar 3,5 KM

Nehir Sümer// Türk

Seda Kansuk// Türk

Şahikanur Yasak// Türk

Erkekler 3,5 KM

Sina Derin Tuncay// Türk

Hasan Efe Usyılmaz// Türk

Barış Sırım// Türk