Melek Mosso nazardan korunma yöntemini açıkladı: Her sahne öncesi bunu yapıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Melek Mosso nazardan korunma yöntemini açıkladı: Her sahne öncesi bunu yapıyor!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melek Mosso nazardan korunma yöntemini açıkladı: Her sahne öncesi bunu yapıyor!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs’ta konser veren ünlü şarkıcı Melek Mosso, nazardan korunmak için uyguladığı ilginç yöntemi anlattı. Nazara çok inandığını söyleyen şarkıcı, her sahne öncesinde kulağının arkasına kara sürdüğünü ve dua ettiğini açıkladı. Mosso, sosyal medyadaki olumsuz yorumlardan nasıl etkilendiğini de samimi sözlerle dile getirdi.

Kıbrıs’ta konser veren Melek Mosso, nazardan korunmak için uyguladığı yöntemi anlattı. Nazara çok inandığını söyleyen ünlü şarkıcı, her sahne öncesinde kulağının arkasına kara sürdüğünü ve asistanıyla birlikte dua ettiğini açıkladı. Mosso, sosyal medyadaki olumsuz yorumlara karşı nasıl bir tutum sergilediğini de anlattı.

“HER SAHNE ÖNCESİ KULAĞIMIN ARKASINA KARA SÜRÜYORUZ”

Kıbrıs’ta sahne alan Melek Mosso, özel hayatını ve günlük yaşamını sosyal medyada paylaşması üzerinden yöneltilen nazar sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

“Çok paylaşım yapıyorsunuz, hayatınızı ön planda yaşıyorsunuz, nazardan korkuyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan şarkıcı, nazara çok inandığını belirterek sahne öncesinde uyguladığı yöntemi şöyle anlattı:

“Çok inanıyorum. Her sahne öncesi kulağımın arkasına kara sürüyoruz. Kara sürmek nazarı kovuyormuş, annem söyledi. Asistanım sürekli dua okur. Kendim de dua okuyorum sahne öncesi...”

Melek Mosso nazardan korunma yöntemini açıkladı: Her sahne öncesi bunu yapıyor!

SOSYAL MEDYADAKİ OLUMSUZ YORUMLARA DA DEĞİNDİ

Melek Mosso, sosyal medyada karşılaştığı olumsuz yorumlar hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. İnsanların zaman zaman mutsuzluklarını başkalarına yansıttığını ifade eden şarkıcı, kendisini tanımayan kişilerin eleştirilerine nasıl yaklaştığını anlattı.

Mosso, bu tür yorumlardan zaman zaman etkilendiğini ve kırıldığını gizlemezken kendisini sakinleştirmeye çalıştığını belirtti.

“İnsanlar mutsuz kalkıyor. Gelmiş sizi mutsuz edecek. Beni tanımayan insanın eleştirisini ne yapayım? Her insan gibi tabii kırılıyorum ve dert ediyorum. Elimden geldikçe, 'Dur sakin ol Melek' diyorum” ifadelerini kullandı.

Melek MossoÜnlülerMagazinKıbrısSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Kepez’de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş’ten 3 gün sonra sevindirici haber Kepez'de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gün sonra sevindirici haber
Tartışma yaratacak görüntü Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi Sonrası korkunç İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi! Sonrası korkunç
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
18:25
“Kedi gibi evde oturacağım“ diyen Tanju Özcan’dan yeni açıklama
"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama
18:09
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi
Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
17:46
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
17:32
Oturdukları kentin yüz karaları 11 şüpheliden 5’i tutuklandı
Oturdukları kentin yüz karaları! 11 şüpheliden 5'i tutuklandı
17:08
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
17:04
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 18:30:32. #7.12#
SON DAKİKA: Melek Mosso nazardan korunma yöntemini açıkladı: Her sahne öncesi bunu yapıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei