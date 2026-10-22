Melek Mosso nazardan korunma yöntemini açıkladı: Her sahne öncesi bunu yapıyor!

Kıbrıs’ta konser veren Melek Mosso, nazardan korunmak için uyguladığı yöntemi anlattı. Nazara çok inandığını söyleyen ünlü şarkıcı, her sahne öncesinde kulağının arkasına kara sürdüğünü ve asistanıyla birlikte dua ettiğini açıkladı. Mosso, sosyal medyadaki olumsuz yorumlara karşı nasıl bir tutum sergilediğini de anlattı.

“HER SAHNE ÖNCESİ KULAĞIMIN ARKASINA KARA SÜRÜYORUZ”

Kıbrıs’ta sahne alan Melek Mosso, özel hayatını ve günlük yaşamını sosyal medyada paylaşması üzerinden yöneltilen nazar sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

“Çok paylaşım yapıyorsunuz, hayatınızı ön planda yaşıyorsunuz, nazardan korkuyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan şarkıcı, nazara çok inandığını belirterek sahne öncesinde uyguladığı yöntemi şöyle anlattı:

“Çok inanıyorum. Her sahne öncesi kulağımın arkasına kara sürüyoruz. Kara sürmek nazarı kovuyormuş, annem söyledi. Asistanım sürekli dua okur. Kendim de dua okuyorum sahne öncesi...”

SOSYAL MEDYADAKİ OLUMSUZ YORUMLARA DA DEĞİNDİ

Melek Mosso, sosyal medyada karşılaştığı olumsuz yorumlar hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. İnsanların zaman zaman mutsuzluklarını başkalarına yansıttığını ifade eden şarkıcı, kendisini tanımayan kişilerin eleştirilerine nasıl yaklaştığını anlattı.

Mosso, bu tür yorumlardan zaman zaman etkilendiğini ve kırıldığını gizlemezken kendisini sakinleştirmeye çalıştığını belirtti.

“İnsanlar mutsuz kalkıyor. Gelmiş sizi mutsuz edecek. Beni tanımayan insanın eleştirisini ne yapayım? Her insan gibi tabii kırılıyorum ve dert ediyorum. Elimden geldikçe, 'Dur sakin ol Melek' diyorum” ifadelerini kullandı.