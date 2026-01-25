Melikgazi Kayseri, Mersin'e Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Melikgazi Kayseri, Mersin'e Yenildi

Melikgazi Kayseri, Mersin\'e Yenildi
25.01.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri, ÇBK Mersin'e 98-68 mağlup oldu.

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Furkan Keseratan, Haldun Çoban, Burak Pehlivan

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 19, Doğa Adıcan, Merve Arı 16, Merve Uygül 6, İdil 3, Cansu 2, Özge, Collier 16, Feray 6

ÇBK MERSİN: Ayşenaz 5, Büşra 4, Asena 11, Sinem 3, Juskaite 11, Sventoraite 8, Geiselsoder 14, Burke 11, Eslem 11, Esra 3, Iagupova 17, Siksniute 8

1'İNCİ PERİYOT: 10-31

DEVRE: 27-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-77

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ÇBK Mersin'e 98-68'lik skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 19 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Dangerfield oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayseri, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri, Mersin'e Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Ronaldo’yu burada da kullandılar Suudi Arabistan’da ilginç ilan Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan

18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
18:22
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule
18:17
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
18:04
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
17:31
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk’ı Türkiye’ye getiriyor
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 19:00:47. #7.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri, Mersin'e Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.