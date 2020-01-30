Memur-Sen'den Kudüs'ün işgali anlaşmasına sert tepki - Son Dakika

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, ABD Başkanı Donald Trump'ın işgalci terörist İsrail'in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri yurtlarından sürmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği planına sert tepki göstererek, "Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.



Planın açıklanmasının ardından sadece Filistin'de değil başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki halklardan tepki geldi. En net tepkiyi ise Türkiye verdi. Hem hükumet, hem de halk planın açıklamasıyla birlikte tepkisini ortaya koydu.



Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer de bir basın açıklaması yaparak, emperyalizmin genel karakteri olan hukuku hiçe sayma alışkanlığının bu açıklamayla bir kere daha deklare edildiğini vurgulayarak; Kudüs'ün statüsü konusunda ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan Siyonist İsrail'in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesinin, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir işbirliği olduğunu söyledi.



Açıklanan planın bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısı olduğunu iddia eden Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer açıklamasında, "Yüzyılın Planı" denilen içerik Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Kısaca, plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir" ifadelerini kullandı.



ABD ve İsrail'in altmış yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim dediğini sözlerine ekleyen Başkan Sezer, "Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız" dedi.



Mehmet Sezer açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:



"Hiç kimse, Filistin'e el koymaya, İsrail'e yol vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin. Bilinsin ki Filistin ne İsrail'in hedeflediği kadar küçük, ne de ABD'nin düşündüğü kadar aciz bir devlettir. Bilinsin ki, intifada sadece Filistin'e ve Filistinlilere ait değil, bütün insanlığa ve yerküreye hakim bir bilinçtir. Bu planın tek olumlu yanı, evanjelizme-emperyalizme ve Siyonizme-kapitalizme karşı küresel intifada çağrısının karşılık bulmasını hem kolaylaştıracak, hem hızlandıracak hem de katılanların sayısını artıracak olmasıdır. ABD ve İsrail şunu bilsin; içinde bağımsız Filistin, Özgür Kudüs ve işgal ettiği topraklardan çekilmiş İsrail kavramlarının ve bunu sağlayacak kuralların olmadığı hiçbir sözleşme, anlaşma ve plan; imzamıza da, rızamıza da sahip olamaz. Yaşasın bağımsız Filistin, yaşasın Müslümanların onuru, insanlığın barış ve huzuru güzel Kudüs. Söz veriyoruz, Filistin de Kudüs de özgürleşecek, ABD de İsrail de Ortadoğu'dan defolacaktır " - ADANA