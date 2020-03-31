Memur-Sen'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ve yardım kuruluşlarına 2 milyon liralık bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memur-Sen'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ve yardım kuruluşlarına 2 milyon liralık bağış - Son Dakika

Memur-Sen'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ve yardım kuruluşlarına 2 milyon liralık bağış

6 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Dayanışma Kampanyası'na ve yardım kuruluşlarına toplam 2 milyon liralık bağışta bulunacaklarını belirterek, "Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları olarak bir aylık maaşlarımızı da aynı kampanya kapsamında bağışlayacağız" dedi.

Memur-Sen'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ve yardım kuruluşlarına 2 milyon liralık bağış, System.String[]

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Dayanışma Kampanyası'na ve yardım kuruluşlarına toplam 2 milyon liralık bağışta bulunacaklarını belirterek, "Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları olarak bir aylık maaşlarımızı da aynı kampanya kapsamında bağışlayacağız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz" sloganıyla ülke genelinde başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Memur-Sen'den de destek geldi. Genel merkezde düzenlediği basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin ilk andan itibaren salgına karşı idari ve insani tedbirler noktasında önemli mesafe kaydettiğini söyledi. Salgınla mücadelede "evde kal" ve "hayat eve sığar" sloganlarının tedbirli davranmanın anahtar çağrıları olduğunu ifade eden Yalçın, "Salgın nedeniyle oluşan, oluşacak mağduriyetlere karşı tereddütsüz dayanışmanın anahtar kavramı 'vefa', kilit eylemi ise hiç şüphesiz 'infak'tır. Bugün bunun için bir aradayız. 'Şimdi vefa zamanı' çağrısıyla içinde bulunduğumuz süreçte dara düşenlere, sıkıntıya girenlere, mağdur olanlara destek veriyoruz ve herkesi destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.


Temassız hayatın üretim süreçlerinin, ticari ve sınai faaliyetlerin, eğitim başta olmak üzere birçok kamu hizmeti ile birçok özel sektör faaliyetinin durmasına neden olduğuna işaret eden Yalçın, "Günlük çalışan, günlük kazanan ve ihtiyacını karşılayan birçok insan, ihtiyaçlarını karşılayacak gelirden mahrum durumdalar. İnsanlar, hayatlarını sürdürmek için çalışmak, hayatta kalmak için ise evde kalmak zorundalar. Bu çelişkinin ürettiği ve üreteceği mağduriyetlere gözlerimizi kapayamayız. Kesinlikle uyulması gereken bir husus var; zorunlu olmadıkça herkes salgınla mücadele noktasında evde kalmalı. Fakat yine kesinlikle olması gereken bir başka husus var; hiç kimse salgınla mücadele sürecinde de zorda kalmamalı, yalnız kalmamalı, darda kalmamalı. Hayatı eve sığdırdığımız bugünlerde insanlığı, vefayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı da vakte sığdırmalıyız" şeklinde konuştu.


Devletin virüsle mücadelenin gereği olan tedbirlerin üreteceği olumsuzlukları minimize etmek adına ertelemeden teşvike, finansal destekten borç ötelemeye birçok uygulamayı devreye soktuğunu hatırlatan Yalçın, "Medeniyetimiz bir yandan 'insanı yaşatan devlet' tarzının, diğer taraftan da 'her şeyi devletten beklemeyen millet' tavrının örnekleriyle doludur. Bugün de böyle bir örneği vermenin tam zamanıdır. Biz de millet olarak, birey olarak, ülkenin sivil toplum kuruluşları olarak zor zamanlarda zora talip olmalı ve sorumluluk almalıyız" dedi.


"Şimdi vefa zamanı" çağrısıyla üyelerini ve vatandaşları yardım kampanyalarına desteğe davet eden Yalçın, "Bu çerçevede büyük Memur-Sen ailesinin 1 milyonu aşan üyesinin vefa haykırışıyla, infak duruşuyla Kızılay, İHH'ye salgına dayalı mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları amacıyla toplamda 1 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Bununla kalmıyoruz, dün Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına da Memur-Sen olarak ayrıca 1 milyon TL bağışta bulunacak ve toplamda 2 milyon TL bağışla bu sürece ilişkin duyarlılığımızı kurumsal anlamda ortaya koymuş olacağız. Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları olarak bir aylık maaşlarımızı da aynı kampanya kapsamında bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.


İlgili kurum ve kuruluşlara çek takdiminin gerçekleştirildiği toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ile konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları katıldı. - ANKARA

Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:42 Kaynak: İHA

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