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Memur-Sen'den vergi muafiyeti düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen'den vergi muafiyeti düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması

24.12.2021 15:35
Memur-Sen'den vergi muafiyeti düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması

Memur-Sen Konfederasyonu, kamu görevlilerine yönelik vergi muafiyeti düzenlemesinin yansımasının herkese eşit oranda olmadığını bildirdi.

Memur-Sen Konfederasyonu, kamu görevlilerine yönelik vergi muafiyeti düzenlemesinin yansımasının herkese eşit oranda olmadığını bildirdi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, kamu görevlilerinin asgari ücret tutarındaki gelirleri üzerinden alınan gelir vergisi yükünün kaldırılması düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Düzenlemenin, diğer sabit gelirlilerde olduğu gibi kamu görevlileri bakımından da memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, "Yapılan düzenleme ile asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretlerin gelir vergisinden muaf tutulacağı belirtilmiştir. Ancak düzenlemeye ilişkin açık bir bilgi, veri, kaynak ve örnek kamu maliyesi tarafından açıklanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu görevlilerinin, statü bakımından sözleşmeli ve kadrolu olarak istihdam edildiği, kadrolu kamu görevlileri ile sözleşmeli kamu personelinin aylık matrahlarının birbirinden farklı unsurlar içerdiği vurgulanan açıklamada, kadrolu-sözleşmeli ayrımının oluşturduğu farklılıkların, mevzuat içerisinde yaşandığı gibi hesaplama ve veri konusunda da yaşandığı ifade edildi.

Kadrolu kamu görevlilerinin gelir vergisine esas matrah tutarlarının, sözleşmeli kamu görevlisine göre daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadrolu kamu görevlisinin aylık vergi matrahı ortalama 2 bin 300-3 bin lira arasındadır. Bu tutarlar üzerinden hesaplanan gelir vergisi, kamu görevlisinin bekar, evli, eşi çalışan-çalışmayan ve çocuklu olmasına göre değişen AGİ tutarları üzerinden mahsuplaşarak hesaplanmaktadır. Bu itibarla, kamu görevlisinin evli ve çocuğu olması halinde değişen AGİ tutarı, gelir vergisinin üstünde kalmakta olup, artan tutar kamu görevlisine ödenmemekteydi.

Yeni düzenleme ile kadrolu kamu görevlilerine aylık ortalama 300 lira gibi bir iyileştirme getirmediği, söz konusu iyileştirmenin evli ve çocuklu kamu görevlisinde aylık ortalama 38 lira tutarlarında olduğu görülmektedir. Diğer taraftan; KİT personeli, sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli ve farklı unvanlar altında istihdam edilen personelin vergi matrahına esas unsurları, kadrolu kamu görevlisine göre yüksek tutarlarda olmasından dolayı erken aylarda yüzde 20 ve yüzde 27'lik vergi dilimlerine girmekte ve muafiyetin maaşlarına yansıması daha yüksek olmaktadır.

Bu çerçevede, kadrolu ve sözleşmeli personele ilişkin vergi muafiyetinin maaşlarda oluşturacağı artışı tablolarla ortaya koyuyor, kamuoyunun bilgi karmaşasından kurtulması için Maliye Bakanlığını konuya bir an önce açıklık getirmeye davet ediyoruz."

"Muafiyet kamu görevlileri tarafından beklenen artışı karşılamamaktadır"

Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın da maaşlarda farklı artışlar sağlayan vergi muafiyeti tutarlarının, memura ilave eşit zam olarak görülmemesi gerektiğini bildirdi.

Yalçın, konuyla ilgili Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, vergi muafiyeti düzenlemesinin, memurlarda eşit ilave artış sağlamadığını, muafiyet konusunda kamuoyuna yansıyan rakamların da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yalçın, "Maaşlarda (ücretlerde) farklı artışlar sağlayan, vergi muafiyeti tutarları, asla 'memura ilave eşit zam' olarak görülmemelidir. Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan tablolar durumu net bir şekilde ortaya koymakta, muafiyet kamu görevlileri tarafından beklenen artışı karşılamamaktadır. Ekonomik kayıpların telafisi için ocak maaşlarına yetişecek ek zam/ilave ödeme yapılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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Memur Sen, İstihdam, Vergi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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