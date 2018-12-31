Menderes Türel, "En İyi Belediye Başkanı" Seçildi

Kent & Başkan Dergisi'nin yaptığı ankette Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Bölgesi'nin "en iyi belediye başkanı", Antalya da "en iyi kenti" seçildi.

Kent & Başkan Dergisi'nin yaptığı ankette Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Bölgesi'nin "en iyi belediye başkanı", Antalya da "en iyi kenti" seçildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent & Başkan Dergisi'nin Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesi başkanlarının katılımıyla "Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni" Bilecik'te yapıldı.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.



Kent & Başkan Dergisi'nin büyükşehir belediyesi kategorisinde online olarak yapılan anket

sonuçlarına göre Akdeniz Bölgesi'nin "en iyi belediye başkanı", projeleri ve hizmetleri ile

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel oldu. Antalya

da Akdeniz Bölgesi'nin "en iyi kenti" seçildi.



Bilecik'teki ödül töreninde, birincilik ödülünü

Başkan Türel adına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ali Ergin, TBMM İnsan





Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun elinden aldı.

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