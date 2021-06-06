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Meram Belediyesinden okullara halı saha - Son Dakika

Meram Belediyesinden okullara halı saha

06.06.2021 12:31
Meram Belediyesinden okullara halı saha, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında çocukların ve gençlerin daha iyi, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına olanak sağlamak adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen ve bahçeleri uygun olan 10 okula halı saha yapıyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında çocukların ve gençlerin daha iyi, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına olanak sağlamak adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen ve bahçeleri uygun olan 10 okula halı saha yapıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçe genelindeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla tadilat, bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdüren, hayata geçirilen projelerle de eğitime ve spora destek olmaya devam eden Meram Belediyesi, okul bahçelerini daha işlevsel hale getirmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen 10 okula halı saha yapımına başlıyor. Eğitim alanında yapılacak çalışmalara her zaman destek olduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bizler çocuklarımızı ve gençlerimizi seviyor, sürekli yeni projeler üreterek onların aldığı eğitimlere katkı sunmaya devam ediyoruz. Son olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilçemizde bulunan ve bahçeleri uygun olan 10 okulumuza halı saha yapma kararı alarak proje hazırlığı ve ihale sürecini başlattık. 21 Haziran'da yapılacak ihale sürecinin ardından çalışmaların Temmuz ayında başlatılması ve kısa süre içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Böylece çocuklarımız daha güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapma imkanına kavuşacak. Bu spor alanları herkes gibi salgın sürecinden sıkılan çocuklarımıza bizden birer hediye olacak. Bu zorlu süreci hep birlikte aşarak çocuklarımız ve gençlerimizle halı sahalarımızda buluşacağımız günleri dört gözle bekliyoruz. Halı sahaların okullarımıza, ilçemize ve çocuklarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Eğitime, spora, çocuklarımıza ve gençlere desteğimiz devam edecek"

Çocukları her koşulda hayata hazırlamak adına eğitim ve sporun önemine değinen Başkan Kavuş, "Eğitim konusu bizim öncelikli konularımız arasında ve bu alanda çocuklarımız ve gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri ve spor yapabilmeleri adına üzerimize düşeni yapmaktan hiçbir zaman geri durmadık. Hayata geçirdiğimiz projelerin yanı sıra salgın sürecinden dolayı henüz başlayamadığımız ama hazırda bekleyen projelerimizi de bir an evvel başlatmak için sabırsızlanıyoruz. Meram Belediyesi olarak çocuklarımızı her alanda hayata hazırlamak adına ilçemizdeki okulları tüm imkanlarıyla daha güzel mekanlar haline getirmek ve spor aktiviteleriyle de sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı vermek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

21 Haziran 2021 tarihinde yapılacak ihale ile Meram Belediyesi tarafından halı saha yapılacak okulların isimleri şunlar: "Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, Çelebi Hüsamettin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hadimi Anadolu Lisesi, Mehmet Kadir Özgüzar Ortaokulu, Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, Şehit Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu, Çarıklar Ortaokulu ve İlkokulu, Turan Bilge Ortaokulu." - KONYA

Meram Belediyesinden okullara halı saha
Meram Belediyesinden okullara halı saha
Meram Belediyesinden okullara halı saha

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Meram Belediyesinden okullara halı saha - Son Dakika Spor


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