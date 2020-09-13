Merkezden kırsala hizmet yağmuru - Son Dakika

Merkezden en uç noktaya kadar sorumluluk alanındaki 136 mahallenin tamamına hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, kırsal kesimin de kalkınması için yatırımlarını sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçmişi Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanan dağ köylerinden Büyükdeliller Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle statüsüne geçen köylerdeki hayat kalitesi, Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı hizmetler ile en üst seviyeye çıkıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra ova ve dağ kesimindeki mahallelerin ihtiyacını da karşılamak için çalışıyor. Köyden mahalleye dönüşen Büyükdeliller Mahallesi de Osmangazi Belediyesi'nin hizmetleriyle kalkındı. Tarihi mahalleye 3 adet köy fırını, abdestlik ve bay-bayan tuvalet kazandıran Osmangazi Belediyesi, köy yollarını da tamamen yeniledi. Belediye ekipleri, son olarak Büyükdeliller'e bağlı Keles Caddesi, 12. Fatih Sokak, İmam Sokak, Arı Sokak ile Dikkaldırım Sokak'ta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. 615 metre uzunluğundaki yolların zemini ekipler tarafından kazılıp, dolgu malzemesi çekildikten sonra sıcak asfaltla kaplandı. Kaplama için toplam 860 ton asfalt kullanıldı.

Merkezdeki hizmetlerin tamamını kırsal kesimlere de götürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi'ye bağlı 136 mahallemizin hepsi hizmet sınırlarımız içerisinde. Belediye olarak altyapı çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel tüm ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Köylerimizin yollarını yenileyerek, meydan, spor tesisi ve parklar kazandırıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımız kentten köye göç ediyorlar. Yaptığımız çalışmalar tüm hemşehrilerimiz için hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Büyükdeliller Mahallesi ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dündar, yenilenen yollardan yürüyerek yatırımları inceledi. Büyükdeliller Mahalle Muhtarı Ünal Oruç ve mahalle sakinleri, kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. Dündar'a AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'de eşlik etti. - BURSA