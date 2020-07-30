Merkezefendi'de kurban kesim alanları denetlendi - Son Dakika

Merkezefendi'de kurban kesim alanları denetlendi

Başkan Doğan, kurban kesim yerlerini inceledi

Merkezefendi ilçesinde kurban kesim alanları belli oldu

Başkan Doğan: "24 saat görevimizin başında olacağız"

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında geçirilecek olan bayramda vatandaşların sağlığı, rahatı ve huzuru için gerekli önlemler alındı. Başkan Doğan, küçükbaş kurban kesim yerlerinde incelemelerde bulundu.

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlarken, korona virüs tedbirleri kapsamında geçirilecek Kurban Bayramı'nı vatandaşların sağlıklı, rahat ve huzurlu geçirmesi için gerekli tüm önlemleri aldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belirlenen kesim yerlerinde incelemelerde bulundu. Kurban kesim alanlarında kasap, zabıta ekipleri ve görevli personeller hazır bulunacak. Görev alan ekipler, kesim alanlarındaki fiziki mesafenin korunması, hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara yardımcı olacak. Merkezefendi Belediyesi personeli kurban kesim sırası bekleyen vatandaşlara da ikramlarda bulunacak. Kurban kesim işlemleri sona erdikten sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kesim alanlarını dezenfekte edecek. Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Çağrı Merkezi ekipleri bayram boyunca görevlerinin başında olacak.

"24 saat görevimizin başında olacağız"

Başkan Doğan, vatandaşların hijyenik bir ortamda kesim işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Belirlediğimiz tüm kesim noktaları, Pandemi tedbirleri kapsamında hemşehrilerimiz kullanımı için hazır hale getirildi. Görevli arkadaşlarımız kesim alanlarında hemşehrilerimizin işlerini kolaylaştırma noktasında hazır bulunacak. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için 24 saat görevimizin başında olacağız" dedi.

Merkezefendi kurban kesim alanları

Bu çerçevede, küçükbaş kurban kesim alanları Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, TOKİ Evleri Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Karaman(Değirmenönü) Kapalı Pazar Yerlerinde vatandaşın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla tedbirler alındı.