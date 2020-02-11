Mersin anamur'da akıl ve zeka oyunları turnuvası - Son Dakika
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Mersin anamur'da akıl ve zeka oyunları turnuvası

6 saat önce

Anamur'da akıl ve zeka oyunları turnuvasıMERSİN'in Anamur ilçesinde akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Anamur'da akıl ve zeka oyunları turnuvası

MERSİN'in Anamur ilçesinde akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu'nun düzenlediği 2'nci Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Mersin'in Anamur ilçesindeki seçmeleri Şehit Hasan Kuş İlkokulu'nda gerçekleştirildi. 5 ilkokul ve 5 ana okuldan 120 öğrencinin başvurduğu turnuvaya, 116 yarışmacı katıldı. Öğrenciler deniz, mangala, pentago, q-bitz ve equilibrio oyunlarından oluşan 4 kategoride yarıştı.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Turnuva Koordinatörü ve Başhakemi Ahmet Akdeniz, "Yarışmalarda dereceye giren 16 öğrenci 27 Şubat Perşembe günü Mersin'de yapılacak olan il seçmelerine katılacak. Burada dereceye giren öğrenciler ise, 7-8-9 Nisan 2020 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak" dedi.

Yarışmanın ardından 4 kategoriden dereceye giren 16 öğrenciye İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan ve okul müdürleri düzenlenen törenle başarı belgelerini verdi.

Mersin anamur'da akıl ve zeka oyunları turnuvası

Türkiye, Mersin, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
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