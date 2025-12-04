Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı - Son Dakika
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

04.12.2025 13:50
04.12.2025 13:50
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı
Mersin'de sokakta çıplak dolaşan 30 yaşındaki Rusya vatandaşı O.P. vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı evinde gözaltına aldı. Komşuları şahıs için "Çok iyi biriydi ama son zamanlarda çok alkol aldığını görüyorduk. Son olarak sokaklarda çıplak durumda dolaştığını görünce şaşırdık. Sanırım savaşta ailesini kaybetmiş ve Türkiye'ye gelmiş" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sokakta çıplak dolaşan Rusya vatandaşı O.P. (30) gözaltına alındı.

Erdemli ilçesinde yalnız yaşayan Rusya vatandaşı O.P., iddiaya göre aşırı alkol aldıktan sonra sokağa çıktı. Önce üst kıyafetini, ardından da pantolonunu ve iç çamaşırını çıkaran O.P., sokakta dolaşmaya başladı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen O.P., bir süre sonra evine gitti. Vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri, O.P.'yi evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

"SON ZAMANLARDA ÇOK ALKOL ALIYORDU"

O.P.'nin komşularından Hamza Gürgenç, "Mahallemize yaklaşık 3 yıl önce taşındı. Çok iyi biriydi ama son zamanlarda çok alkol aldığını görüyorduk. Son olarak sokaklarda çıplak durumda dolaştığını görünce şaşırdık. Sanırım savaşta ailesini kaybetmiş ve Türkiye'ye gelmiş" dedi.

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı
Kaynak: DHA

Güvenlik, Erdemli, Güncel, Mersin, Polis, Rusya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı - Son Dakika

