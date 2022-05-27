Mersin'de kadınlar ve gençler Hatay'ı gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kadınlar ve gençler Hatay'ı gezdi

27.05.2022 12:22
Mersin'de kadınlar ve gençler Hatay'ı gezdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Kültür Sanat evlerinde kurs ve eğitim alanlar Hatay'ın tarihi yerlerini gezdi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Kültür Sanat evlerinde kurs ve eğitim alanlar Hatay'ın tarihi yerlerini gezdi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çay ve Çilek mahallelerinde hizmet veren Kültür ve Sanat Evleri'nde kurs ve eğitim alan kadın ve genç kursiyerler Vakıflı Köyü, Musa Ağacı, Beşikli Mağarası, Titus Tüneli, Doğa Yürüyüş Yolu, Harbiye Şelalesi ve Eski Antakya Evleri'ni ziyaret etti.

Geziyle ilk kez şehir dışına çıkan kursiyerler kendilerine bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık
Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Hatay, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kadınlar ve gençler Hatay'ı gezdi - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:13:49. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de kadınlar ve gençler Hatay'ı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement