Lavaş lobisine operasyon! Örgüt lideri dahil 38 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Lavaş lobisine operasyon! Örgüt lideri dahil 38 kişi yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Lavaş lobisine operasyon! Örgüt lideri dahil 38 kişi yakalandı
26.01.2026 10:02  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Lavaş lobisine operasyon! Örgüt lideri dahil 38 kişi yakalandı
Haber Videosu

Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalanırken, örgütün lavaş ekmeği piyasasını ele geçirme amacıyla tehdit ve baskılara karıştığı tespit edildi. Operasyonda 23 araca ve 85 banka hesabına el konuldu.

Mersin'de polisin yaptığı çalışmada 5 yıl içeresinde 10 milyar 761 milyon TL hesap hareketi bulunan Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı, yakalanan 38 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Polisin çalışmasında organize suç örgütünün şehir genelindeki lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek olduğu ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, kurşunlamadan, yaralamaya, tehditten, baskıya kadar bir çok eyleme karışan Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik planlı çalışma yaptı. Yapılan planlı çalışmada belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Lavaş lobisine operasyon! Örgüt lideri dahil 38 kişi yakalandı

85 BANKA HESABINA EL KONULDU

Operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına ise el konuldu, 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Lavaş lobisine operasyon! Örgüt lideri dahil 38 kişi yakalandı

AMAÇ LAVAŞ EKMEĞİNİ PİYASASINI ELE GEÇİRMEK

Öteyandan polisin çalışmasında organize suç örgütünün şehir genelindeki lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle örgütün lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 yaralama olayına karıştıkları, iş yerlerine yönelik 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Lavaş lobisine operasyon! Örgüt lideri dahil 38 kişi yakalandı

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da, operasyonun detaylarını paylaşarak," Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz" diyerek ekipleri tebrik etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Mersin, Banka, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lavaş lobisine operasyon! Örgüt lideri dahil 38 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    peki aherketlilik tespit edilen 10 milyar tl nerede 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?
Fenerbahçe arsaVev’den 18-0’lık tarihi galibiyet Fenerbahçe arsaVev'den 18-0'lık tarihi galibiyet
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

10:36
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
10:02
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
09:40
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
09:28
Neye uğradığını şaşırdı Benfica’ya dönen Rafa Silva’ya büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok
09:16
Nihat Kahveci’den Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’ya Eleştiri
Nihat Kahveci'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'ya Eleştiri
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
08:37
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
07:34
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:20
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’nin hedefinde Türkiye var
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 10:52:48. #7.11#
SON DAKİKA: Lavaş lobisine operasyon! Örgüt lideri dahil 38 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.