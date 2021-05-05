MERSİN'DE RENKLİ 'HIDIRELLEZ' KUTLAMASI - Son Dakika

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez'i bu yıl renkli görüntülerle karşıladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez için bu yıl düzenlediği organizasyonda renkli görüntüler oluştu. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl tam kapanma sürecine denk gelen Hıdırellez kutlamalarında 59 Roman müzisyeni Kültür Park'ta buluşturdu. Burada düzenlenen küçük ölçekli organizasyonda şarkılar söylendi, ateş yakıldı ve dans edildi. Salgın sürecinde maddi zorluklar yaşayan Roman müzisyenlere Büyükşehir Belediyesi bu organizasyonla maddi destek sağladı.

Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yoğun olarak yaşayan ve geleneklerini yaşatan Romanlar, Hıdırellez'i bu yıl pandeminin gölgesinde karşıladı. Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde 'bayram' olarak değerlendirilen Hıdırellez'in, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğu düşünülerek, 'baharın habercisi' olduğuna inanılıyor.

Romanlar, renkli kostümleri ve saçlarındaki papatya taçlarının yanı sıra en çok da taşıdıkları coşku ve neşeyle dikkat çekti. 'Ederlezi', 'Geliyor Geliyor' ve 'İlle de Roman Olsun' şarkılarını söyleyen Roman müzisyenlere yapılan toplam 27 bin 100 liralık destek de yaşadıkları zorlu süreçte merhem oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, organizasyonu düzenleme amaçlarını şu cümlelerle anlattı:

'Bugün, zaten her zaman özel birtakım etkinliklerle kutlanıyor. Biz buna bir farklılık getirelim, bir anlam kazandıralım, bu coşkuya eşlik edelim istedik. Roman vatandaşlarımızın özellikle bir marşı niteliğinde olan Ederlezi şarkısıyla birlikte burada söyleyecekleri parçalarla Hıdırellez'in coşkusunu onlarla yaşayalım istedik. Tabi bizim amacımız aynı zamanda Roman vatandaşlarımıza maddi destek de sağlamak.'

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, baharın Romanlar için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Hıdırellez'in de bir yandan toprağın uyanışı bir yandan da arınma anlamı taşıdığını belirten Daylam, gençlerin o gün evlerin kapısına çiçekler astığını söyledi. O sabah başlayan şenliklerle arınmaları gerektiğini anlayan insanların ilk olarak ırmağa gidip yıkandıklarını anlatan Daylam, '5 Mayıs günü insanlar suya girerler. Orada aslında temizlenirler. Bir yandan da yenilenmedir aslında bu. Hem doğaya karşı olan saygı ve sevgi hem de beklentileri anlatıyor aslında.Şenlikler büyük bir coşkuyla kutlanır, büyük bir Roman ateşi yakılır ve ateşin üzerinden herkes atlar' dedi.

Yapılan organizasyonun da günün anlamına uygun olduğunu belirten Daylam, ' Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye açısından baktığımızda çok önemli bir güne tanıklık ediyor ve katkı sağlıyor. Herkesin buraya toplanması için de çok ciddi emekler sarf ettiler. Bu kültürün devamı, yaşatılması ve bunun verdiği mesaj da çok önemli' diye konuştu.

Romanlar'ın barışı temsil ettiklerini de sözlerine ekleyen Daylam, 'Biz Romanlar'ın kullandığı bir dil var. O dilin içerisinde 'savaş' kelimesi yok. Bütün kelimelerin karşılığı var, onun yok. Barışı anlatırlar. Bu güzel gün tam da barışı, insanların sevginin pozisyonuna gelmelerini ve birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan, yardımlaşmayı anlatan bir duygu seli. Bu bizi çok sevindiriyor ve çok kıymetli bir gün? ifadelerine yer verdi.