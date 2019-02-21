Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 5 Ölü, 22 Yaralı

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 5 Ölü, 22 Yaralı

1 saat önce

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (3)CHP'Lİ AĞBABA'DAN TARIM İŞÇİLERİNE ZİYARETCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi Esenbel mevkiinde meydana gelen kazada yaralanan tarım...

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (3)

CHP'Lİ AĞBABA'DAN TARIM İŞÇİLERİNE ZİYARET

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi Esenbel mevkiinde meydana gelen kazada yaralanan tarım işçilerini ziyaret etti, olay yerini inceledi. Ağbaba'ya ziyarette, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, CHP Silifke İlçe Başkanı Cemil Sungur eşlik etti. Kazanın bulunduğu bölgeye geçen Ağbaba, olay yerini inceledi. Ağbaba, daha sonra Silifke Devlet Hastanesi'ne giderek burada tedavi altında bulunan yaralıları ziyaret etti. Ziyaret çıkışı gazetecilerle bir araya gelen Ağbaba, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle, CHP Milletvekilimiz Cengiz Gökçel, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Emre Yılmaz, Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut ile beraber buradayız. Burada tedavi altında olan hastaların durumu iyi. Bu yaşanan olay sadece Mersin'e özgü bir durum değil. Kazanın sebebi araştırılıyor. Tedbirsizliğin, denetimsizliğin olduğunu görmekteyiz. Umarız tarım işçilerinin geçirdiği son kaza olur. Ama maalesef bu tedbirsizlik, denetimsizlik sonucu kazalar olmaya devam ediyor. Aracın kendisi ile ilgili problem olduğu düşünülüyor, sadece şoföre yüklenebilecek bir kaza değil. Mutlaka bunun sonuçları araştırılmalı. Devlet bu konu ile ilgili tedbir almalıdır. Bugün Silifke'de çilek işçileri, yarın başka bir bölgede tarım işçileri ölmeye devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:16 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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