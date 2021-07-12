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'Mersin, savunma sanayi merkezi olacak' - Son Dakika

'Mersin, savunma sanayi merkezi olacak'

12.07.2021 10:41
'Mersin, savunma sanayi merkezi olacak', System.String[]

MERSİN'de Teknoloji Motivasyon Buluşması ile kentin savunma sanayinde marka olması için çalışmaların yürütülmesinin üzerinde duruldu.

MERSİN'de Teknoloji Motivasyon Buluşması ile kentin savunma sanayinde marka olması için çalışmaların yürütülmesinin üzerinde duruldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğindeki etkinlikte konuşan MTSO Meclis ve 9 No'lu Komite üyesi Hakan Kayacı, "Hedefimiz Mersin'de savunma sanayi merkezi haline getirmek. Burada Türkiye'ye değil dünyaya mal olacak ürünleri çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 9 No'lu Bilgisayar, Elektrik, elektronik, Telekomünikasyon ve Büro Cihazları Meslek Komitesi, Mersin Teknopark ile Mersin Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği Teknoloji Motivasyon Buluşması, Mersin Teknopark'ta düzenlendi. Etkinliğe, Vali Ali İhsan Su, Tarsus Üniversitesi Rektörü Orhan Aydın, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı İsmail Yağcı, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ile Meclis Başkanı Hamit İzol, Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, il müdürleri, iş insanları ve STK temsilcileri katıldı. Teknopark firmalarının yüzde 65'inin üye olduğu komite ve firmalar adına ev sahibi olarak konuşma yapan MTSO Meclis ve 9 No'lu Komite üyesi Hakan Kayacı, pandemi nedeniyle uzun zamandır yapılamayan toplantılara yeniden başlandığından dolayı mutluluğunu kaydetti. Kayacı, "Uzun bir pandemi sürecinden sonra hep birlikte bir kaynaşma, motivasyon buluşması halinde Teknopark'ı tanıtmak amacı ile burada bulunuyoruz. Buradaki asıl amacımız, 9'uncu komitenin yüzde 65 civarı üyelerimizin burada kümelenmesidir. AR-GE ülkelerin gelişmesinde en büyük faktördür. Bizler AR-GE yatırımlarını ne kadar çok yaparsak o kadar çok gelişme sağlarız. AR-GE'ye yapılan yatırımlar hiçbir zaman boşa gitmeyecek, katma değeri yükse ürünler üretilecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bizler Mersin'de AR-GE çalışmaları için valimizin, rektörümüzün, oda başkanlarımızın destekleri ile hep beraber Mersin'i kalkındıracağız ve güçlendireceğiz. Bunun için yatırım yapmamız, iş dünyasındaki insanlarımızın, Mersin Üniversitesi'ndeki hocalarımızla birlikte çalışmaları ve bu çalışmalarda yüksek motivasyonlu AR-GE ürünlerinin üretilmesi gerekmektedir" dedi.

'MERSİN'İ MARKA DEĞERİ YAPACAĞIZ'Mersin'in katma değeri yüksek ürünlerle donatılması ve marka değeri yüksek bir şehir haline gelmesi için Teknopark'a önem verilmesi gerektiğini ifade eden Kayacı, "Teknopark'ta çok büyük firmalarımız, Türkiye'ye marka olmuş ürünlerimiz var. Atatürk'ün dediği gibi 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız!'. Biz sahip çıkacağız, güç birliği ile Mersin'i marka değeri yapacağız. Hedefimiz Mersin'de savunma sanayi merkezi haline getirmek. Burada Türkiye'ye değil dünyaya mal olacak ürünleri çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.'ÜLKEMİZİ YÜCELTECEĞİZ'Kayacı'nın ardından konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, Teknopark'ın ilk kurulduğu günden bugüne kadar çok büyük aşama kaydettiğine dikkat çekerek, "Teknolojimizin artırılmasında, firmalarımızın dijitalleşmesinde çok büyük emeğiniz var. Daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Büyük Önder Atatürk'ün de dediği gibi 'Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak'. Onun için hep birlikte çalışıp, ülkemizi yücelteceğiz" ifadelerini kullandı.?5'İNCİ SIRADAYIZVali Su ise, Mersin'in her açıdan geliştiğini ve kalkındığına dikkat çekerek, "Bir taraftan kamu sektöründe çok önemli, çok ciddi yatırımlar gerçekleştiriliyor bir taraftan da özel sektör eli ile ilimizde çok ciddi yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bir diğer husus da kamu-özel sektörü işbirliğinde yapılan çok önemli gelişmeler, yatırımlar var. Teknoparkımızda kuruluşundan bugüne 193 firmamız AR-GE çalışması gerçekleştirdi. Şu anda da 93 firmamız bilişim teknolojileri başta olmak üzere, enerji, kimya, savunma, medikal sanayi, gıda, sağlık gibi birçok konuda, alanlarda AR-GE çalışmalarını yürütmekteler. Bu çerçeveler baktığımız zaman, Teknoparklar içerisinde 5'inci sırada, olgun Teknoparklar kategorisinde de Türkiye'de de 4. sırada yer alan bir Teknoparkız. İnanıyorum ki üniversite, teknopark, sanayi ve ticaret odamız ve iş insanlarımızın işbirliği ile yeni gelişen teknolojilere ufuk açılması açısından, bu tür birliktelikler çok önemli rol oynamakta" diye konuştu.

Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yağcı da pandemi teknolojinin ne kadar önem kazandığını bir kez daha görüldüğünü kaydetti.


'Mersin, savunma sanayi merkezi olacak'
'Mersin, savunma sanayi merkezi olacak'
'Mersin, savunma sanayi merkezi olacak'

Araştırma Geliştirme, Mersin Üniversitesi, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Mersin, savunma sanayi merkezi olacak' - Son Dakika


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