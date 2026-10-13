Mersin’de 16 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Mersin’de iş bulma ve yatırım vaadiyle 360 kişiyi yaklaşık 16 milyon TL dolandırdığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre 25 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

İŞ VE YATIRIM VAADİYLE KANDIRDILAR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin vatandaşları iş bulma ve yatırım vaadiyle Mersin’e getirdiği belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurlar adına GSM hatları ve banka hesapları açtırdığı, bu hat ve hesapları kullanarak 360 kişiyi yaklaşık 16 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

HESAPLARDA 25 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında MASAK verileri de incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 25 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Dolandırıcılık iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, operasyonda görev alan polis ekiplerine, Asayiş Daire Başkanlığına, MASAK’a, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne teşekkür edildi.