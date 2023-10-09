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Mersinli uzman çavuş şehit oldu, acı haberi ailesine verildi - Son Dakika

Mersinli uzman çavuş şehit oldu, acı haberi ailesine verildi

Son Güncelleme: 09.10.2023 23:24

Kuzey Irak'ta teröristler tarafından açılan ateşle yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke şehit oldu, acı haber Mersin'deki ailesine ulaştı.

Kuzey Irak'ta teröristler tarafından açılan ateşle yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke şehit oldu, acı haber Mersin'deki ailesine ulaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Alınan bilgiye göre, Kuzey Irak Bölgesinde devam eden Pençe Kilit-2 Harekatı'nda bölücü terör örgütü militanları tarafından açılan ateşte Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke yaralandı. Hastaneye kaldırılan Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kuzey Irak'ta teröristlerce açılan ateş sonucu Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke şehit oldu

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Şehidin Mersin merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi duyanlar aileye destek için eve gelirken, çevreye de Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşının yarın defin edileceği bildirildi.

Kuzey Irak'ta teröristlerce açılan ateş sonucu Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke şehit oldu
Kaynak: İHA

Mehmet Emre, Mersin, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersinli uzman çavuş şehit oldu, acı haberi ailesine verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersinli uzman çavuş şehit oldu, acı haberi ailesine verildi - Son Dakika
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