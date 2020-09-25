Merve Nur, şehit polisin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Merve Nur, şehit polisin hayalini gerçekleştirdi

ERZURUMLU Merve Nur Ökten (24), sosyal medya üzerinden tanıştığı özel harekat polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit olduğu için yarım kalan hayalini gerçekleştirdi.

Merve Nur, şehit polisin hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

ERZURUMLU Merve Nur Ökten (24), sosyal medya üzerinden tanıştığı özel harekat polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit olduğu için yarım kalan hayalini gerçekleştirdi. Şehit polis adına kütüphane açan Merve Nur, "Şehitlerimizin adını kütüphanelerde yaşatacaktık. Yarım kalan hayalimizi gerçekleştirdiğim için mutluyum" dedi.Merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde yaşayan Sezer- Nurettin Ökten çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Merve Nur, 2017 yılında Hakkari'de görev yapan özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'la tanıştı. Kendisi de polis olmak isteyen Merve Nur, Dündar'a hayali olan meslekle ilgili sorular sordu. Sosyal medyada arkadaşlıkları ilerleyen Merve Nur ve Dündar hem şehitlerin isimlerini yaşatmak hem de yeni nesillere kitap sevgisini aşılamak için sosyal medyada 'Yaşayan Şehit Kütüphaneleri' grubu oluşturdu. Kuracakları kütüphaneler için kitap toplamaya başlayan Merve Nur, 28 Haziran 2017'de aldığı acı haberle yıkıldı. Çukurca kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, 'ağabeyim' dediği Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit olduğu haberini alan Merve Nur, büyük acı yaşadı.Üniversite sınavlarına hazırlanan Merve Nur, acı olaydan 1 yıl sonra, Dündar'ın hayalini gerçekleştirmek için şehidin ailesinden izin alarak, ilk kütüphaneyi kurmak üzere çalışmaya başladı. İLK KÜTÜPHANEYE ŞEHİT POLİSİN İSMİNİ VERDİMerve Nur, sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası gelen yaklaşık bin kitapla Mustafa Kemal ilk ve ortaokuluna ilk kütüphaneyi kurarak, adına 'Şehit Özel Harekat Polis Memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar' adını verdi. Şehit polisler adına ilk kütüphaneyi açan Merve Nur, kitap toplamaya devam etti. Merve Nur, Erzurum'da Mehmetçik Okulu'nda kurduğu kütüphaneye Şehit Kubilay Karaman ve Şehit Yunus Çelebi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde kurduğu kütüphaneye Şehit Aykut Kazar, Şehit Murat Ellik İlkokulu'ndaki kütüphaneye de Şehit Murat Ellik'in ismini verdi. 'ŞAHADET HABERİNİ ALDIĞIMDA BÜYÜK ACI YAŞADIM'Şehit polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar'la sosyal medyada tanıştıktan sonra arkadaşlıklarının ilerlediğini söyleyen Merve Nur Ökten, şehitler için kütüphane kurmak için proje planladıklarını anlattı. Dündar'ın isteği üzerine tayini sonrası çalışma kararı aldıklarını ifade eden Merve Nur, "Şahadet haberini öğrendiğimde büyük acı yaşadım. Şehit polisler adına yapacağımız çalışma ve hayalimiz yarım kaldı. Ancak ben onun hayalini yarım bırakmadım. Sadece Ali ağabeyimin değil tüm şehitlerimizin adını yaşatmak için çalışıyorum. Şehitler bu vatan için canlarını verirken bizim de onlara olan borcumuz için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sosyal medyadan gelen desteklerle bine yakın kitap topladık ve ilk kütüphanemizi açtık. Bir yanım buruk oldu ama şehit ağabeyimin hayalini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.'BEN DE POLİS OLMAK İSTİYORUM'

Erzurum'daki 3 okulda 4 şehit adına kütüphane açtıklarını vurgulayan Merve Nur, izin aşamasında olan çok sayıda kütüphane için de Vali Okay Memiş'le görüşerek destek istediklerini söyledi. Merve Nur, "İzinleri hallettikten sonra diğer projelerimize geçip, daha çok şehidimizin adını yaşatmaya çalışacağız. Ben de polis olmak istiyorum. Daha çok şehidimizin adını yaşatıp onları gelecek nesillere aktarmaya devam etmek istiyorum. Polis olduğum zaman da bu çalışmayı sürdürmek istiyorum. Hayaller hiçbir zaman yarım bırakılmamalı, tamamlanmalı" diye konuştu.


Özel Harekat, Muhammet Ali, Merve Nur, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Merve Nur, şehit polisin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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