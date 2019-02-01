Son Dakika Haberleri: Meryem Ana Çeşmesi Taşınarak Restore Edildi

Meryem Ana Çeşmesi Taşınarak Restore Edildi

1 saat önce

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildiADIYAMAN - 17. Yüzyılda yapılan ve halk arasında Meryem Ana Çeşmesi olarak bilinen Hacı Hasan Çeşmesi yeni yerine taşınarak restore edildi.

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

ADIYAMAN - 17. Yüzyılda yapılan ve halk arasında Meryem Ana Çeşmesi olarak bilinen Hacı Hasan Çeşmesi yeni yerine taşınarak restore edildi.
Adıyaman'ın Güney'inde bulunan Çimen Köyü yolunda bulunan ve çoğunluğu toprağa gömülü olan Meryem Ana Çeşmesi taşındı. Adıyaman Müze Müdürlüğünün kontrolünde Adıyaman Belediyesi tarafından taşınan ve Hacı Abuzer Baba Türbesi ve Külliyesiyle bütünleştirilen çeşmenin son olarak kitabeleri ekipler tarafından temizlendi.
Daha önceki yerinde yol altında kalan, yıkılmak üzere olan ve toprağa gömülen Çeşmenin taşları numaralandırılarak yaklaşık 200 metre mesafedeki Hacı Abuzer Baba Türbesi ve Külliyesinin yanına taşındı.
Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğünden gelen ekipler çeşmenin üzerinde bulunan 2 kitabenin restorasyon ve konservasyon işlemini gerçekleştirdi.
Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan restorasyon ile ilgili olarak, "Halk arasında Meryem Ana Çeşmesi olarak bilinen Hacı Hasan Çeşmesi eski yerinden taşları sökülerek, yeni yerinde tekrar inşaa edildi. Yeni yerinde ise kitabenin isli olmasından dolayı kitabede restorasyon ve konservasyon işlemi yapıldı. Bu restorasyon ve konservasyon işlemleri sonucunda ise kitabenin yazıtları ortaya çıkartıldı. Birinci kitabe inşaat kitabesi, ikinci kitabe ise onarım kitabesi olarak geçmektedir" dedi.
Adıyaman Belediye Başkan Vekili Sait Kutlu ise, Meryem Ana Çeşmesinin Adıyaman'da tescilli olan ve restorasyonu yapılan ilk çeşme olduğunu kaydetti.
Sait Kutlu, "Bu çeşme bulunduğumuz yerden biraz daha aşağıda yol zemininin altındaydı. Yüzde 90'lık kısmı toprağın altındaydı. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan aldığımız izinle çeşmemizi Hacı Abuzer Baba Türbesi ve Külliyesinin yapımı ile birleştirerek biraz yukarıya taşıdık. Meryem Ana Çeşmesi, Adıyaman'ın birkaç tane tescilli tarihi eser niteliği taşıyan çeşmelerinden şuana kadar restorasyon işlemi yapılan tek çeşmedir. İnşallah Kültür Turizm Müdürlüğümüzle, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulumuzla iş birliği yaparak bundan sonraki süreçte yer altında kalmış, unutulmaya yüz tutmuş, tahrip olmak üzere olan tarihi eserlerimizi uygun koşullarda gün yüzüne çıkarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

Adıyaman, Meryem Ana, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mart Ayı İtibariyle Abonelik İşlemleri e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek Mustafa Sarıgül'ün Seçim Sloganı Güldürdü: Sevgiliye Kırmızı, Şişli'ye Sarıgül

Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 12:22:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meryem Ana Çeşmesi Taşınarak Restore Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]