Boş kaleye dışarı attı! Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor - Son Dakika

Boş kaleye dışarı attı! Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor

Son Güncelleme: 26.09.2023 21:11

Erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor ile karşılaştı. Maçta 37. dakikada kazanılan penaltıda Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin penaltı organizasyonu sonuçsuz kaldı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Aktürkoğlu, pas olarak topu Icardi'ye bıraktı ancak Icardi'nin vuruşu kaleyi bulmadı.

Galatasaray'ın erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olduğu mücadelede eşine nadir rastlanan bir pozisyon meydana geldi.

SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN ORGANİZASYON

37. dakikada kazanılan penaltıda Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi arasında sahalarda ender görülen penaltı organizasyonu sonuçsuz kaldı.

BOŞ KALEYE DIŞARI ATTI

Penaltı için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, pas olarak topu yanına bırakırken hareketlenen Mauro Icardi, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı fakat topu dışarı attı.

Messi ve Suarez'e özendiler! Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor
Görüntü: beIN SPORTS
Messi ve Suarez'e özendiler! Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor
Görüntü: beIN SPORTS
Messi ve Suarez'e özendiler! Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor
Görüntü: beIN SPORTS
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Boş kaleye dışarı attı! Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boş kaleye dışarı attı! Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor - Son Dakika
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