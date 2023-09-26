Galatasaray'ın erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olduğu mücadelede eşine nadir rastlanan bir pozisyon meydana geldi.
37. dakikada kazanılan penaltıda Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi arasında sahalarda ender görülen penaltı organizasyonu sonuçsuz kaldı.
Penaltı için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, pas olarak topu yanına bırakırken hareketlenen Mauro Icardi, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı fakat topu dışarı attı.
Son Dakika › Futbol › Boş kaleye dışarı attı! Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor - Son Dakika