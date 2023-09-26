Boş kaleye dışarı attı! Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor

Galatasaray'ın erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olduğu mücadelede eşine nadir rastlanan bir pozisyon meydana geldi.

SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN ORGANİZASYON

37. dakikada kazanılan penaltıda Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi arasında sahalarda ender görülen penaltı organizasyonu sonuçsuz kaldı.

BOŞ KALEYE DIŞARI ATTI

Penaltı için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, pas olarak topu yanına bırakırken hareketlenen Mauro Icardi, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı fakat topu dışarı attı.

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS