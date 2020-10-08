DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17

08.10.2020 16:10
DHA YURT BÜLTENİ - 17, System.String[]

Denizli'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 1 tutuklamaDENİZLİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan şafak operasyonunda yakalanan ve yurt dışından ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirtilen Suriye uyruklu 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 1 tutuklama

DENİZLİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan şafak operasyonunda yakalanan ve yurt dışından ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirtilen Suriye uyruklu 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi M.R.D.'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri, bu sabah şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, M.R.D. yakalanıp gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, çeşitli örgütsel materyal ve dokümanlar ele geçirildi. M.R.D.'nin, DEAŞ içerisinde çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı, daha sonra ise Denizli'ye geldiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.D., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------Polis ekiplerinin Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden çıkış yapması-Polis ekiplerinden görüntüler-Polislerin kapıyı kırıp, içeri girmesinden görüntü-Şüphelinin polisler tarafından gözaltına alınması

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Mesut Yılmaz'ın hemşehrilerinden, görevden alınan Edizer'e suç duyurusu RİZELİ hemşehrileri, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a yönelik sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan, görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Kentte adliyeye gelen bir grup Rizeli, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a yönelik sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan, görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışı açıklamalaÜrda bulunan Rize eski Milletvekili Ahmet Kabil, "Türkiye'nin her tarafında Mesut Yılmaz'ı seven, yaptığı hizmetleri iyi bilen kişiler adliye kapılarında. Ben ve arkadaşlarım bu görevden almayı yeterli bulmuyoruz. Onun çok daha büyük bir ceza almasını istiyoruz. Onun için buradayız. Savcılarımız gerekli hassasiyeti gösterir. Ağza alınmayacak, haddini aşan, çizgiyi aşan ifadeler kullandı. Bana göre görevden almak bunun karşılığı değil. Böyle düşünen arkadaşlarım da buraya geldiler" diye konuştu.  Anavatan Partisi Rize İl eski Başkanı Nusret Karaca da "Başhekim yardımcılığı görevini yapan bu kişi bence hasta bir kişi. Böyle hastalar ülkemizde zaman zaman ortaya çıkıyor. Yaptığı açıklama bizi tahrik ediyor. Onu cumhuriyet savcılarına havale ediyoruz" dedi.Anavatan Partisi Rize İl Başkanı Ceyhun Yılmaz ise "Anavatan Partisi olarak durumdan duyduğumuz rahatsızlık dolayısıyla suç duyurusunda bulunmak üzere buraya geldik. Bu işin peşini bırakmayacağız. Böyle güzide bir makamda böyle insanların olmasını istemiyoruz. Mesut Yılmaz bizim için çok önemli bir değerdir ve bu değere sahip çıkacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Adliye önünde bekleyenler-Dilekçelerin imzalanması-Adliyeye giriş-Röportajlar

HABER: Arzu ERBAŞ KAMERA: Doğancan İLEK/ RİZE

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Sultanhisar eski Belediye Başkanı Uysal, son yolculuğuna uğurlandı AYDIN'ın Didim ilçesinde, denizde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Sultanhisar'ın eski Belediye Başkanı Necdet Uysal (72), uzun yıllar görev yaptığı belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 1989 ve 1999 yılları arasında Doğruyol Partisi'nden iki dönem belediye başkanlığı yapan Necdet Uysal, 27 Eylül sabahı yazlığının bulunduğu Didim'de denize girdi. Kıyıdan açıldıktan bir süre sonra Uysal, suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler durumu fark edip, yardıma koştu. Çok su yuttuğu belirlenen Uysal kıyıya çıkartılıp, sağlık ekiplerine haber verildi. Suda kalp krizi geçirdiği belirlenen Uysal'a, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Uysal daha sonra Didim Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Uysal, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Uysal, 3 Ekim'de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uysal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE TÖRENOtopsinin ardından Uysal'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, Sultanhisar Belediyesi önüne getirildi. Burada öğle düzenlenen törene Sultanhisar Kaymakamı Musa Aydemir, CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, belediye personeli, Uysal'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze, belediye binası önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Burada kılınan namazın ardından Uysal'ın Rekmez Mezarlığı'na götürülen cenazesi, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Necdet Uysal'ın fotoğrafı-Sultanhisar Belediyesi önünde düzenlenen törenden görüntü-Sultanhisar Belediye Başkan Osman Yıldırımkaya'nın konuşmasından görüntü-Cenaze namazına katılanlardan görüntü-Cenaze namazının kılınmasından görüntüler-Necdet Uysal'ın eşinden ve yakınlarından görüntü-Cenaze namazı sonrasında helallik istenmesinden görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ SULTANHİSAR (Aydın),

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Niğde'de midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaları taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü Hanifi Bozdemir (45) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Kaza, Niğde-Kayseri karayolunda meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaları taşıyan Ahmet Doğan (49) yönetimindeki 51 DT 018 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen Hanifi Bozdemir (45) yönetimindeki 51 BK 021 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, AFAD,  jandarma, sağlık, ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hanifi Bozdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yaralanan Hüseyin Bozdemir (68) ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Midibüsteki yolculardan kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
DHA YURT BÜLTENİ - 17
DHA YURT BÜLTENİ - 17
DHA YURT BÜLTENİ - 17
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Anavatan Partisi, Mesut Yılmaz, Ali Edizer, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

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