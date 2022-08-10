İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı - Son Dakika
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İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı

10.08.2022 18:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Valiliği'nden uyarılar peş peşe geldi. Sağanak yağışların İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstereceği ifade edildi. Meteoroloji profesörü Orhan Şen de en riskli ilçelerin Şile, Beykoz, Kadıköy, Kartal ve Maltepe olduğunu belirtti.

İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM, Valilik ve AFAD peş peşe uyarılarda bulundu.

AFAD SAAT VERDİ

AFAD tarafından İstanbulluların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda, "İstanbul'da perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." denildi.

VALİ YERLİKAYA DA PAYLAŞIM YAPTI

Vali Ali Yerlikaya da paylaşımında İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan "Marmara'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" şeklindeki duyuruya da link verdi. İstanbul Valiliğinin duyurusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ve Yalova çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

İstanbul'daki sağanak yağış için peş peşe uyarılar! Prof. Dr. Orhan Şen en riskli 5 ilçeyi sıraladı

5 İLÇE RİSK DURUMUNDA

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de perşembe gününe dikkat çekerek İstanbul'da riskli ilçeleri sıralayarak söyle konuştu: "Bugünkü durum sabah saat 6 civarında geldi ve yağış bıraktı. Yarınki daha önemli. Yarın Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli yağış gözüküyor. Bu yağış su baskınlarına neden olabilir. Bugünkü yağışlardan bir tık daha güçlü. 20 saat var daha o yağmura. Bu yağmur yarın 09:00-10:00 civarında başlar. Şile, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe risk halinde yarın. Şile-Ağva arasında dereler var. O derelerde taşmalar olabilir." dedi.

İstanbul'daki sağanak yağış için peş peşe uyarılar! Prof. Dr. Orhan Şen en riskli 5 ilçeyi sıraladı

"MÜMKÜNSE DIŞARIDA OLMAYIN"

Bugünkü yağıştan biraz daha güçlü yağıştan bahsediyoruz. Dikkat etmemiz gerekecek. Bu yağmur yarın sabah saat 9-10 gibi başlar. Ve 14'e kadar şiddetli olur, aralıklı olur. Yarın 9'dan sonra bu bölgede dikkat etmemiz lazım. Mümkünse bu saatlerde dışarıda olmayın. 3-4 saat evinizde, ofisinizde durmanızda fayda var"

BAZI ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Öte yandan İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Yine bazı sokak ve caddelerde rögarlar taştı. Yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle oluşan 2 metrelik çukura servis aracı düştü. İçerisinde sürücü ve bir yolcunun olduğu servis aracının sol ön tekeri oluşan çukura girdi. Sokak üzerine gelen belediye ekipleri çalışma başlattı.

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SON DAKİKA: İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı - Son Dakika
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