Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 4 bölge, gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek - Son Dakika
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 4 bölge, gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek

06.10.2022 09:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz, Ege'nin doğusu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 4 bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MARMARA, EGE, AKDENİZ VE KARADENİZ ETKİLENECEK

Rapora göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğu su, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK DEĞİŞMEYECEK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların; bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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