Sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor! Meteoroloji'den yeni hafta için kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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Sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor! Meteoroloji'den yeni hafta için kar yağışı uyarısı

17.12.2022 12:52

Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre sıcaklıklar Türkiye genelinde kademeli olarak düşüş gösterecek. Yeni haftanın ilk gününde birçok bölgede sağanak yağmur ve kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı yarından itibaren yurt genelinde kademeli olarak düşmeye başlayacak. Yeni haftada yurdun iç ve batı kesimlerinde de kar yağışı görülecek.

SICAKLIK DÜŞÜŞÜ KUZEYBATI'DAN BAŞLAYACAK

Bugün Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kmsa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademeli olarak kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yeni haftanın ilk günü Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun tamamı ile Ege'nin kuzeyinde yağış beklenirken, kalan kesimlerin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgarın Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü, Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz, ile İç Anadolu'nun orta ve doğusunda yağış görülecek. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışların Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan kalan kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri, önümüzdeki hafta Ankara'da 3, İzmir'de 12, Antalya'da 18, Diyarbakır'da 13, Samsun'da 8, İstanbul'da 11 dereceye kadar düşecek.

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