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Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor

02.12.2021 11:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 4 kişinin ölümüne sebep olan ve hayatı felç eden lodos kabusunun geri döneceğini belirtti. Müdürlük, lodos sebebiyle meydana gelecek tehlikelere karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde şiddetli lodosun etkisine girdi. Özellikle İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük illerimizde hayatı felç eden lodosun yeniden etkili olacağı belirtildi.

BUZLANMA VE DON DA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KESİMLERİNDE MEVSİM NORMALLERİ GÖRÜLECEK

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

LODOS GERİ DÖNÜYOR

Rüzgarın bugün (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu, batı çevreleri zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor

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