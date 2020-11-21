Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Ardahan için yağmur ve kar uyarısı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale ile Tekirdağ'ın doğu, Bursa'nın kuzey ilçelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, Trabzon ve Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli seyredeceği öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönünden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.