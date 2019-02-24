Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

1 saat önce

Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı,
iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus
öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde
güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege
ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:40 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Ege, Marmara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor

İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak Vali Yerlikaya Duyurdu! İstanbul'da Okullar Yarın Tatil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 19:45:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]