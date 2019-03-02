Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

48 dakika önce

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu,
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi,
Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağışlı
geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların,
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile
Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde
olacağı öngörülüyor.

Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Artvin'in 700 metre ve üzeri rakımlı
yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde ( Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu
kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Önemli bir değişikliğin olmayacağı hava sıcaklıklarının mevsim
normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:20 Kaynak: AA

İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi, Bursa, Karadeniz, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkan Adayından İlginç Seçim Mitingi: Cübbe Giyip Halka Seslendi Hırsız Girdi Diye Evine Gelen Vatandaş, Husumetlisi Tarafından Bacağından Vuruldu

İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 21:08:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]