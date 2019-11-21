Metin Feyzioğlu, "CHP'li isim Erdoğan'la görüştü" iddiasını değerlendirdi

TBB Başkanı Feyzioğlu: "FETÖ hesapları adımı yayıyor. Rahmi Turan benim adımı mı söylüyor? Tamamen algı operasyonu. Ben CHP üyesi değilim ki"

ERZİNCAN - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Erzincan Barosunda "CHP'li isim Erdoğan'la görüştü" iddiasını değerlendirerek, "FETÖ hesapları adımı yayıyor. Rahmi Turan benim adımı mı söylüyor? Tamamen algı operasyonu. Ben CHP üyesi değilim ki" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ün davetlisi olarak bugün Erzincan'a gelen TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu. Feyzioğlu daha sonra Erzincan Barosunda beraberindeki 4 ilin baro başkanıyla birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu, gündeme düşen Rahmi Turan'ın "CHP'li isim Erdoğan'la görüştü" iddiasını değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Rahmi Turan işte şok şok diye bir haber Cumhurbaşkanı bir CHP'liyi davet etti, dedi ki gel seni CHP genel başkanı yapayım. Bu CHP'li kim acaba, buyur söyle gazetecilik bunun söylemeyi gerektirir. Hemen üstünde de konuyla tamamen bağlantısız bir şekilde yargı reformunu Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanlığıyla iyi ilişkiler içerisinde çıkarttı ama Sözcü gazetesi yazarları hala yargılanıyor. Yargı reformu yargılamalar olmasın diye mi çıktı. Yargı reformu adil yargılama olsun diye çıktı. Bir bekle sonucunu gör. Dolayısıyla birbiri ile tamamen ilgisiz iki konuda yazılmış bir yazının iki parçasında bir yerinde adım geçiyor. Cumhurbaşkanı'nın Külliyeye davet edip seni CHP Genel Başkanı yapalım dediği iddia edilen tabi ki ismim yok ama okuyan herkes yukarıda Metin Feyzioğlu ismi geçti ya işte o isim Metin Feyzioğlu. Şimdi hemen arkasından aynı dakikalarda FOX TV haber spikeri İsmail Küçükkaya bir twit atıyor. Bu kim acaba diye. Rahmi Bey'in yazısında Türkiye gündemi olmuyor. O twit Türkiye'ye yayılıyor. Bir saat içerisinde arkadaşlarımız tespit ettiler binin üzerinde robot trol hesabı bu kişi Metin Feyzioğlu diye başlıyor.

Ben CHP üyesi değilim arkadaşlar. Yani bir tartışma yapılacaksa o tartışmanın konusu olan insanların öncelikle CHP'nin üyesi olması lazım. Metin Feyzioğlu ile ne alakası olabilir. Haber kanalları Metin Feyzioğlu'nu konuşuyor. Bu kişi Metin Feyzioğlu mu? Neden çünkü Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Cumhurbaşkanı ile görüşen herkesi dahil mi edeceksiniz. Amaç başka. Bu amaç şudur. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük senaryolar ve saldırılar karşısında Türkiye ittifakını oluşturmalıyız dedi. Türkiye ittifakının oluşması noktasında da yargı reformu strateji belgesinin Türkiye Barolar Birliğinin tüm baroların ve toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımıyla hazırlanması bir şekilde sağlandı. Yargı reformu strateji belgesinin hazırlık süreci tüm Türkiye ittifakının nasıl gerçekleşebileceğinin bir emsalidir.

Bizde sahaya aktif bir şekilde girdik. Çalışmamızı ortaya koyduk. Milli konularda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olduğumuzu koşulsuz ispatladık. İspata ihtiyaç yok her zaman milli konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız. Son saldırılarda da yanında olduk. Şimdi niyet şudur. Bu robot ve trol hesaplarını ki ben pek çoğunun PKK, FETÖ, DHKP-C gibi kara propaganda yapan örgütler tarafından yönetildiğini düşünüyorum. Rahmi Turan iyi niyetli bir şekilde yazmıştır. İsmail Küçükkaya benden habersiz twit atmıştır. Bundan dolayı fırsatçı kara propaganda yapan mekanizması buradan Metin Feyzioğlu'na vuralım demişlerdir. Amaç şudur. Cumhuriyet Halk Partisine oy veren milyonlarca vatansever, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, terör örgütlerinde nefret eden, terör örgütlerine mesafe koyan vatandaşımız var. Türkiye ittifakı gelin herkes AK Partili olsun ittifakı değil. Türkiye ittifakı milli meselelerde gelin birlik olalım çağrısıdır. Bu çağrıyı yapan Metin Feyzioğlu'nun ismini Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi ile CHP Genel Başkanlığına oynuyor şeklinde pazarlamak. Beni dinleyen milyonlarca insanın öfkelenmesini sağlamak için, dilemeden tepkisini vermek için bu sebeple FETÖ bunu yaydı. Eğer ben şöyle mikron kadar buna niyeti olan bir insan olsaydım derdim ki Muharrem İnce gibi CHP'nin işine hiç kimse karışamaz. Bakın diyorum yazın. CHP'nin içinde ne oluyor, ne olacak beni ilgilendirmiyor. Net söylüyorum size. Çünkü ben siyaset yapmıyorum ve siyaset düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı kim olur, genel başkanı ne der, genel başkanı ne zaman değişir ya da başka bir siyasi partinin içinde ne olur bu benim meselem değil. Benim meselem olsa size derim ki Cumhurbaşkanı CHP'nin içine karışamaz. Ben bunu demiyorum. Bunu CHP'liler söylesin. Bu benim meselem değil. Herhalde en açık ispat budur. İsmimim bu işe karıştırılmasının sebebi de vatansever, Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve terör örgütlerine mesafe koyan CHP'nin milyonlarca seçmeninin Metin Feyzioğlu'na öfke duyup onun söylediklerini, onun milli birlik çağrısının dinlememesini sağlamaktır. Dün bir algı operasyonu yürütülmüştür. Ama bu algı operasyonu diğer operasyonlar gibi şükürler olsun ters tepmiştir.