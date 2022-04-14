SPOR Metin Öztürk: Bizim artık yeni Fatih Terim'leri bulmamız gerekiyor - Son Dakika

Metin Öztürk: Bizim artık yeni Fatih Terim'leri bulmamız gerekiyor

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından Metin Öztürk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) düzenlediği iftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın her zaman barış ortamı ve her daim kutuplaşmadan en uzak kulüp olduğunu kaydeden Metin Öztürk, "Lisenin değerlerinden çıkmış bir kulübüz. Güzel bir Ramazan akşamı ve iftar. Keyfimiz çok yerinde. İnşallah takımımız sezonun son bölümünü keyifli bitirir. 30 Nisan'dan sonra kolları sıvar, yeni yapılanma, TFF seçimi, yayın ihalesi, Galatasaray Adası ve Kemerburgaz derken çok işimiz var. Size de çok görev düşecek. Her şey çok iyi olacak. Galatasaray'ın markası ve kaynakları bunun altından kalkacak nitelikte" ifadelerini kullandı.

"HOCA DEĞİŞİKLİĞİ OLURSA TÜRK HOCAYLA DEVAM EDECEĞİZ, NURİ ŞAHİN VE OKAN BURUK OLABİLİR"

Teknik direktör konusuyla ilgili düşünceleri sorulan Öztürk, şunları söyledi:

"Hoca konusuna değinip takımın gidişatını etkilemek istemiyoruz. Sezon sonunu görmek lazım. Elimizdeki hocanın performansı kötü ama devam eden kontratı var. Hepimiz için geçerli, başkanlar, yöneticiler ve sporcular için geçerli. Asıl olan Galatasaray'ın ileri gitmesi. Bizim dönemimizde hoca değişikliği olacaksa Türk hocayla devam edilmesi yönünde bir düşüncemiz var. Nuri (Şahin) hoca çok başarılı bir kariyer içinde. Hiçbir hocayla görüşmemiz yok. Sezon sonu hocamızla yolları ayırırsak, görüşeceğimiz birkaç hocadan bir tanesi Nuri Şahin olacaktır. Başkanı da açıkladı, Nuri Şahin'den memnunlar. Kimsenin mutluluğu üstünde gölge olmayız. Biz Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla beraber oluruz. Pek çok alternatif var, kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Nuri hoca pırlantadır. İnşallah Antalya'yı iyi yerlere taşıyıp 4, 5 sene sonra milli takımın hocası olacak. Okan Buruk dahil pek çok hoca adayımız var. Biz böyle bir sürprizle gelmiyoruz, planlı geliyoruz."

"GALATASARAY'IN BİRLİĞİ BURAK ELMAS TARAFINDAN SAĞLANIYOR"

Kemerburgaz konusu ve başkan Burak Elmas'ın seçim sürecindeki tutumuna değinen Metin Öztürk, "Hoca ve takıma kadar bizim bir an önce Kemerburgaz'ı bitirip iki tanesi ışıklandırmalı toplam 6 sahada antrenman yapıyor olmamız lazım. Florya'nın koşulları buna çok müsait değil. Önümüzdeki sene Avrupa kupalarına gitmeyeceğimiz için saha koşulları açısından Kemerburgaz öncelik. Aynı zamanda TFF'de Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edip sıkıntılı olan durumu daha iyiye götürmek istiyoruz. Biz eleştirdiğimiz şeyleri yapmak için geliyoruz, bir Galatasaraylılık zarafeti içerisinde. Kimseyi kırmadan, incitmeden... Burak başkana teşekkür ettim. Biz kamyonların arasında buluşup seçim konuşması yapıyorduk, şimdi bize güzel ortam sağladılar. Geçen hafta kulübün sorunları hakkında bilgi aldık. Burak başkan gene nezaket gösterdi ve şu an yayıncıyla ilgili bilgilendirdi. Federasyon dahil, şu anki yönetim dahil beraber hareket ediyoruz. Galatasaray'ın birliği Burak Elmas tarafından sağlanıyor. Hiçbir sürprizle karşılaşmayacağız. Burak Elmas'tan duymak içimizi rahatlatıyor. Seçim biter bitmez bir tüzük kongresi yapmamız lazım. 25 saatlik bir seçimimiz oldu. Ret olan bir bütçemiz var. Acilen bütçe olması lazım yoksa hiçbir bütçe yürümez. Ret olan bütçe dernek tarafı, AŞ tarafı değil. Kürek, yelken, voleybol, su topu, daha birçok spor etkilendi. Dün voleybolda yaşadığımız sıkıntıyı konuştuk. Biz bunların tamamında iki başkan adayı ve mevcut başkan olarak hareket ediyoruz. Seçim süreci bittiğinde de beraber hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCAMIZI ÇOK SEVİYORUZ AMA ARTIK ONU RAHAT BIRAKMAMIZ GEREKİYOR"

Teknik direktör adayları arasında Fatih Terim'in olup olmadığıyla ilgili gelen soruya Öztürk, "Fatih hocamızı çok seviyoruz ama artık ama onu rahat bırakmamız gerekiyor. Bizim yeni Fatih Terimleri bulmamız gerekiyor. Bu tartışmadan Fatih hoca da sıkılmıştır" diye konuştu.

"ERKEK BASKETBOL TAKIMI İLE NEF ARASINDAKİ PROJE KİM SEÇİLİRSE SEÇİLSİN DEVAM EDECEK"

Öztürk son olarak, başkan Burak Elmas döneminde başlayan erkek basketbol takımı ile Nef arasındaki projenin devam edip etmeyeceğiyle ilgili bilgi verdi:

"Nef projesi bizim dönemimizde katlanarak devam edecek. Erden Bey'den bunun sözünü aldık. Bu sadece biz seçilirsek olacak bir şey değil. Hangi aday seçilirse seçilsin geçerli. Erden Timur harika bir Galatasaraylı. Kendi ticari çıkarlarına bakmadan, birinci önceliğini Galatasaray'a veriyor. Defalarca teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi sahasında yendiğimiz maçtan sonra kendisine ve şirketine teşekkür ettim. Keşke Erden Bey gibi birkaç tane daha Galatasaraylı iş adamımız olsa."