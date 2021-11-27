MHP'den Birlik, Beraberlik Kahvaltısı - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu Programı'nın Manisa buluşması gerçekleştirildi. Programda MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK Üyeleri ve parti teşkilatları bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu Programı' kapsamında yoğun katılımlı kahvaltı programı düzenlendi. Muradiye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK üyesi Deniz Depboylu, MYK Üyesi Ali Uçak, MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MYK Üyesi Burak Pehlivan, MYK Üyesi Oğuz Akarfırat, MYK Üyesi Mustafa Aksoy, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, parti teşkilatları, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu Programı'nın açılış konuşmasını MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner yaptı. İl Başkanı Murat Öner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 30 Ekim'de başlayan 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu Programı' kapsamında Manisa'da düzenlenen programa katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Öner konuşmasında, "Bizim için siyaset, koltuk makam, para amacı değildir. Bizim için siyaset Türk Milleti'ne hizmet gayesidir" dedi.

"Manisa'nın Adının Yurt Çapında Duyulmasını Sağladık"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de programda konuşma yaptı. MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini Manisa'da ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Cengiz Ergün, "Bu kutlu 3 hilalli sancağı da Spil Dağı'nın burçlarında en güzel şekilde dalgalandırıyoruz. 2009 yılından beri hayata geçirdiğimiz projeler ve hizmetlerle Manisa'mızın adının yurt çapında duyulmasını sağladık. Kamuoyu yoklamaları, anketler ve bütçe performans birincilikleriyle MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi, daima zirvede yer aldı. Bu gurur verici tablo, partililerimizin, teşkilatlarımızın ve kıymetli Manisalı hemşerilerimizin bizlere duyduğu güvenin birer yansıması oldu" dedi.

"54 Milyonluk Destek Paketiyle Vatandaşımızın Bütçesine Katkıda Bulunduk"

Başkan Ergün, "Halkımızın bizlere emanet ettiği bu makamlarda hem partimizi hem de şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeyi kendimize görev bildik. Yakın zamanda belediye meclisimizde aldığımız kararla Manisalı hemşerilerimize 54 milyon liralık bir destek paketi açıkladık. KAYSÜ olarak bilinen Katı Atık Toplama ve Bertaraf bedellerinde önemli düzenlemeler yaptık. İlçe belediyelerimiz tarafından alınan katı atık toplama bedellerinin daha adaletli olması, kartlı sayaçlardaki gecikme zamlarının kaldırılması ve vatandaşların üretmedikleri çöpün ücretini vermemesi gibi 3 önemli konuyu Meclisimize taşıyarak hemşerilerimizin yüzünü güldürdük. 2022 yılı için eğer sabit ücret üzerinden katı atık toplama bedeli devam etseydi, vatandaşımız 62 Milyon TL'ye yakın bir rakamı ilçe belediyelerimize ödeyecekti. Yapmış olduğumuz çalışmayla bunu 30 milyon TL'ye çektik. Yani il genelinde sadece ilçe belediyelerimizin aldığı çöp toplama bedellerinde ortalama yüzde 50'nin üzerinde bir indirim söz konusu oldu ve 32 milyon TL vatandaşımızın cebinde kaldı. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi olarak aldığımız Katı Atık Bertaraf Ücretine de zam yapmak yerine yüzde 56'lık indirime gittik. Buradan da hemşerilerimizin cebinden 22 milyon TL'nin çıkmasını önlemiş olduk. Katı atık toplama ve bertaraf bedellerinde yapmış olduğumuz indirimler ve yeni uygulama sayesinde yıllık 54 milyon TL'lik destek paketiyle vatandaşımızın bütçesine ciddi bir katkıda bulunduk. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz bu önemli destek paketimizin 1 Aralık tarihi itibariyle geçerli olacağını buradan bir kez daha yinelemek istiyorum" diye konuştu.

Pandemi Desteklerini Anlattı

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen esnafların başında gelen toplu taşıma esnaflarını unutmadıklarını belirten Başkan Ergün, "Elektronik biletleme sistemi ile terminal giriş-çıkışlarından dolayı kesilen payları 2020 yılı Mart ayından 2021 yılı Mart ayına kadar 1 yıl süre ile almadık. 2021 yılı ocak ayında yenilenen 2 yıllık çalışma ruhsatı bedellerini de kaldırdık. Bunun yanında kooperatiflerimizin akaryakıt giderlerinin araç başına 1. 000 liraya kadar olan kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak karşılayacak şekilde çeşitli destekler sağladık. Saydığım tüm bu yardım paketleriyle toplu taşıma esnafımıza toplamda 7, 5 milyon liranın üzerinde bir destek sağlamış olduk. Yeni süreçte de, elektronik biletleme hizmet karşılığı olarak toplam hasılatlardan MANULAŞ şirketimizce alınan yüzde 5'lik payı yüzde 2'ye indirdik. İlçelere yapılan taşımada araç sahiplerinin mağduriyetlerini giderecek şekilde düzenlemeler yaptık. Araç yenilemeleri konusunda çalışmaları da 1 Ocak 2023'e erteleyerek, toplu taşıma esnafımıza da rahat bir nefes aldırmış olduk. Pandemi süresince gözümüzün nuru sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti sağladık. Bu hizmetimizi de yılsonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

"Proje ve Hizmetlerimizle Örnek Bir Belediye Olduk"

Manisa'nın en fazla altyapı yatırımı yapan şehir olduğunu vurgulaya Başkan Ergün, "En çok atık su arıtma tesisi inşa ederek, doğasını koruyan şehirdir Manisa. Çiftçisini baş tacı ederek üreticisinin destekçisidir Manisa. Yoksulun, dar gelirlinin, ihtiyaç sahibinin ve gözü yaşlının yoldaşıdır Manisa. Mali disiplin ve bütçe performansıyla yani halkının emanetine sahip çıkmasıyla 30 büyükşehir belediyesi arasında kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanan şehirdir Manisa. Bu anlayışla hemşerilerimizin yüzünü güldürecek, sorunlarının üstüne kararlılıkla gidecek ve onların yalnız olmadığını hissettirecek proje ve hizmetlerimizle örnek bir belediye olduğumuzu gururla ifade edebilirim. Manisa'mızın 40 yıllık sorunu olan, patlamalarıyla ve hava kirliliğiyle sürekli gündeme gelen çöp sıkıntısına son vererek, Türkiye'nin kamu kaynağıyla yapılan en büyük yatırımlarından birini Manisa'mıza kazandırdık. Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ile saydığım olumsuzluklar, yerini çöpünü modern bir şekilde bertaraf eden ve ülkesinin ekonomisine katkı sağlayan önemli bir projeye bıraktı. Bu projemiz kapsamında, yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek evsel atıkların trenle taşınması projesini Devlet Demiryolları işbirliğiyle hayata geçirdik. Yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, yaklaşık 10 milyon TL gibi bir yakıt tasarrufu sağlayacağız. Ayrıca karbon salınımını da düşüreceğiz. Burada ayrıca bir yakma tesisi inşa ediyoruz. Yakma tesisimizde atıkların geri kazanımından gübre elde edilmesine ve enerji üretimine kadar çalışmalar yürütülecek" ifadelerini kullandı.

"Manisa'mızın Önü Açılarak Kabuğu Kırılacak"

İmar planı çalışmalarına da değinen Başkan Cengiz Ergün, "Yine şehrimizin en önemli sorunu olan Yunusemre ve Şehzadeler imar plan çalışmalarında tarihi ve kararlı adımlar atarak, 1989 yılından bu yana yapılamamış planların hazırlanması noktasında önemli mesafeler kat ettik. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarımız tamamlanma noktasına geldi. Allah nasip ederse yakın zamanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına başlayacağız. İmar planlarımız tamamlandığında da Manisa'mızın önü açılarak kabuğu kırılacak" dedi.

"2021'de bin 313 Kilometre Asfalt Çalışması Yaptık"

İl genelinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını anlatan Başkan Ergün, "'Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın, varlığını hissettiremediğin yer senin değildir' anlayışıyla hem ulaşım güvenliğinin sağlanması hem de ticari hayatın gelişmesi için Manisa'mız yollarında bugüne kadar 4 bin 844 kilometre sathi kaplama asfalt, 370 kilometre sıcak asfalt ve 160 kilometre de beton asfalt yaptık. Bu seneki asfalt sezonunda ise bin 250 kilometre sathi kaplama ve 63 kilometre beton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Toplamda bin 313 kilometre asfalt ile tüm zamanların rekorunu kırdık. 2021 yılı asfalt hedefimiz bin 200 kilometreydi. Hedefimizin de üzerine çıkarak hemşerilerimize güvenli ve konforlu yollar kazandırdık" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi'nin Projelerini Sıraladı"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde hayata geçirdiği projeleri sıralayan Başkan Ergün, "Büyükşehir Belediye Hizmet Binamız, Otel ve AVM'den oluşan prestij projemizde Belediye Hizmet Binamızı tamamladık ve yeni hizmet binamızda hizmet vermeye başladık. Yan tarafındaki kısma ise 5 yıldızlı bir otel kazandıracağız. Burada DoubleTree Hilton açılacak. AVM de, otel ile aynı sürelerde açılarak hizmet vermeye başlayacak. 20 adet 18 metrelik ve 2 adet 25 metrelik olmak üzere toplamda 22 adet elektrikli otobüsle Türkiye'nin en büyük elektrikli otobüs filosuna sahip şehri olduk. Yüzde yüz elektrikli ve çevreci otobüslerimiz ile yıllık 1 milyon 250 bin kilometre yol yapıyoruz ve 500 bin litre yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Biz, elektrikli araçları seçtiğimiz için hem bu yakıt giderinden tasarruf ediyor hem de karbon salınımının sıfır olması nedeniyle doğayı da kirletmemiş oluyoruz. Seracılık, arıcılık, meyve-sebze yetiştiriciliği, sulama, hayvancılık ve zeytincilik gibi birçok dalda çiftçimizin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Verdiğimiz desteklerle tarımsal ve kırsal kalkınmada üreticimizin de yüzünü güldürdük. Meyve yetiştiriciliğini geliştirme projemiz kapsamında 2 bin 575 çiftçimize 242 bin 847 adet zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bu yıl da bin üreticimize toplamda 100 bin adet zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve menengiç fidanı dağıtımına başladık. Üreticimiz sulamada sıkıntı yaşamasın diyerek, 5 ilçemizde bin 600 dönümlük arazinin kapalı sistemle sulanması amacıyla yüklenici firmaya yer teslimini yaptık ve ilk kazmayı vurduk. Bu hizmetimizi inşallah sulama sezonuna yetiştireceğiz. MABEM, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, kreşler ve spor tesisleri ile çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilecekleri projeleri hayata geçirdik. Arkamızda gururla ve inançla 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diyebilen gençler bırakabilirsek, ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.

"Gelecek Seçimler İçin Değil, Gelecek Nesiller İçin Çalışıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci yatırımlara büyük önem verdiğinin altını çizen Başkan Ergün, "19 adet atık su arıtma tesisimizle bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa merkez, Turgutlu, Soma, Gördes, Alaşehir merkez ve Alaşehir ilçemizin Kavaklıdere mahallesine atıksu arıtma tesisi kazandırmıştık. Sarıgöl Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde de inşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Sarıgöl, Selendi, Demirci, Kırkağaç İlyaslar atıksu arıtma tesisi ile birlikte 500 milyon TL'lik bir çevreci yatırımdan bahsediyoruz. Tüm yatırımlarımız evlatlarımızın daha sağlıklı bir Manisa'da yaşaması için. Her zaman dediğimiz gibi Gelecek Seçimler için değil, Gelecek Nesiller için çalışıyoruz" dedi.

"Kırsal Kalkınmanın Sağlanması İçin Çalışıyoruz"

Kırsal Kalkınmanın sağlanması noktasında da önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Ergün, "Kırsal kalkınmayı sağlamak ve nüfus göçünü önlemek için de il genelinde geçen dönem 200 mahallenin alt ve üstyapısını yenilemiştik. Son yaptığımız yatırımlarla birlikte bu sayıyı 252'ye çıkarttık. Toplamda da 4 bin 700 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedik. Yaptığımız alt ve üst yapı yatırımlarıyla beldeden ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinin şehir merkezlerinden farkı kalmadı. Şehir merkezindeki vatandaşımız, hangi hizmetleri alıyorsa, köylerimizdeki ve beldelerimizdeki hemşerilerimiz de artık aynı hizmetlerden faydalanabiliyor" diye konuştu.

"Manisa'mıza Hizmet Sevdasıyla Çalıştık ve Çalışmaya da Devam Ediyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bulunduğumuz makamların; milletimizin emanetine sahip çıkmayı, liderimiz Devlet Bahçeli'yi en güzel şekilde temsil etmeyi, üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi bayrağını zirvede tutmayı gerektiren makamlar olduğunun bilincindeyiz. Bu çizgimizi hiç bozmadık bozmayacağız. Bizler, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim' diyen bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin temsilcileri olarak, Manisa'mıza hizmet sevdasıyla çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlarına Teşekkür Etti

Programda daha sonra MHP Manisa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz aldı. Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkanlarına Manisa'ya kazandırdıkları hizmetler nedeniyle teşekkür eden Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Başarıyla hizmette bulunan Belediye Başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Her gün yaptıkları hizmetlerin en büyük tanıkların bir tanesi benim. Allah bin kere razı olsun, nice başarılı çalışmalara imza atmada Allah yardımcıları olsun" dedi.