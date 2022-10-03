MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, üç aylık tatili ziyaretlerle değerlendirdi

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, TBMM'nin üç aylık tatili sahada ziyaretlerde bulunarak geçirdi.

Taşdoğan'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, TBMM'nin tatile girmesinin ardından Hac vazifesini tamamlayıp Gaziantep'e gelen Taşdoğan, daha sonra Ankara'ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Taşdoğan, bu ziyaretin ardından Bahçeli'den aldığı talimatlar doğrultusunda seçim bölgesinde saha çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçeleri dolaşan Taşdoğan, ilçe başkanları ve parti teşkilatlarının yanı sıra kaymakamlık, ilçe müdürlüğü, çeşitli kurumları ve esnafı ziyaret etti.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başta olmak üzere birliğe bağlı birçok esnaf odasının taleplerini dinleyen Taşdoğan, hemşehrilerinin düğünlerine ve cenazelerine de katıldı.

Ziyaret ettikleri yerlerde Cumhur İttifakının çalışmalarını anlatan Taşdoğan, esnafın ve vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşması için meslek odaları, belediye başkanları ve bakanlıklarla iletişime geçti.

Taşdoğan, Gaziantep Nurdağı yolunun yapılacağı ve temel atılacağının müjdesini de verdi.

Taşdoğan, Bahçeli'nin talimatıyla düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Bitlis" programı kapsamında tüm ilçeleri gezerek Cumhur İttifakını anlattı. Taşdoğan, aynı zamanda MHP tarafından 2023'e Doğru "AdayBelli KararNet" teması ile Sivas, Bursa, Kayseri ve Erzurum'da düzenlenen mitinglere de katıldı.