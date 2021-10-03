Üye Girişi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, partisinin Ankara İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, partisinin Ankara İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

03.10.2021 17:49
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, partisinin Ankara İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'yi 2053, 2071 hedeflerinin ötesine taşıyacak Cumhur İttifakı'nın eseri olacaktır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'yi 2053, 2071 hedeflerinin ötesine taşıyacak Cumhur İttifakı'nın eseri olacaktır." ifadesini kullandı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Karakaya, partisinin Ankara Bölge İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, toplantıya katılmak üzere Bartın'dan yola çıkan parti heyetini taşıyan otobüsün sabah saatlerinde kaza yapması sonucunda iki dava arkadaşının vefat etmesi ve çok sayıda arkadaşlarının da yaralanmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Kazada hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kömeç ile Bartın İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve MHP camiasına başsağlığı dileklerini ileten Karakaya, aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da bulunduğu 14 yaralı için de şifa dileğinde bulundu.

Karakaya, günümüzde insanlığın çevre sorunundan enerji sorununa, bulaşıcı hastalıklardan adalet sorununa, küresel terör sorunundan küresel eşitsizlik sorununa, uzayın kirlenmesi sorunundan teknolojinin insan fıtratına müdahale sorunlarına varan sinsi, çok boyutlu ve çok çeşitli tehlikelerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Egemen güçlerin dünyanın hiçbir sorununa çözüm ortağı dahi olmadığını, bilakis bu sorunlara kaynaklık yapmakta olduklarına işaret eden Karakaya, "ABD, yıllardır küresel terör örgütü YPG/ PKK'ya maddi ve manevi her türlü desteğini sürdürmektedir. ABD, yıllardır FETÖ'yu koynunda beslemektedir. Aynı ABD bu sefer, Türk milletinin göz bebeği Ülkü Ocaklarını hedef almıştır. Güya, Ülkü Ocaklarının terörle ilişkisi olup olmadığını araştıracaklarmış." ifadelerini kullandı.

Karakaya, Ülkü Ocaklarının yarım asrı aşan süredir eğitim ve kültür alanında faaliyet gösterdiğini, yasal ve tüm faaliyetleri şeffaf bir gençlik organizasyonu olduğunu ifade ederek, "ABD'nin bunu bilemeyecek kadar basit istihbarattan yoksun olması mümkün olabilir mi? Eğer öyleyse, ABD'nin küresel gücü küresel çöp olmuştur. Tasarı teklifini veren Yunan orijinli Dina Titus'un, tasarı öncesinde FETÖ'nün manevi oğlu olarak tanınan Enes Kanter ile görüşmesi sanırım birçok şeyi anlatmaya yetecektir." değerlendirmesini yaptı.???????

"Kara propagandadan başka bir şey değildir"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birisi halk oylaması diğeri de 24 Haziran 2018 genel seçimleri olmak üzere Türk milletinden doğrudan doğruya iki kez onay aldığını belirten Karakaya, "Unutmayalım ki, hükümet sistemleri siyasal sistemlerin önemli bir parçasıdır, ancak tamamı değildir. Son zamanlarda, siyasal sistemin diğer unsurlarına ait eksiklikler ve bunların yeni sistemle olan uyumsuzlukları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne mal edilmeye çalışılmaktadır. Bu, kara propagandadan başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Karakaya, bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin zorunlu uyum yasalarının önemli ölçüde tamamlandığını anımsatarak, "Cumhuriyetin 100'ncü yılında 100 maddelik anayasa önerisi, Siyasi Partiler Kanunu değişikliği, Seçim Kanunları değişikliği, Siyasi Etik Kanunu'nun çıkarılması, milletvekili dokunulmazlığı, TBMM İçtüzüğünün yeni sistemle uyumlaştırılması, Kamuoyu Araştırmaları Kanunu'nun çıkarılması bunlardan bazılarıdır. Yürütme ve yargıya yönelik ilave önemli değişiklik ve düzenlemeler de önerilerimiz arasındadır. Cumhur İttifakı olarak uyum içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarımız, önümüzdeki aylarda bu konularda yoğunlaşarak devam edecektir." bilgisini verdi.

"Sistemsel krizler çözülmüştür"

Parlamenter sistemde, çok partili seçimlere geçilen 1946'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kadar geçen 72 yılda görev yapan 51 hükümetin ortalama ömrünün 17 ay olduğuna işaret eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu hesaba göre, parlamenter sistem uygulanıyor olsaydı 2018'den bu yana iki hükümetin gidip üçüncüsünün gelmiş olması gerekirdi. Böyle bir istikrarsızlığın kimlerin, hangi kesimlerin işine yarayacağını da iyi düşünmek gerekir. Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne şiddetle karşı duranları ve bunların siyasi istek ve taleplerini de iyi anlamamız lazım. Mecliste yaşanan Cumhurbaşkanı seçememe krizleri, etik olmayan koalisyon pazarlıkları ve gensoruların tehdit aracı olarak kullanılması gibi sistemsel krizler çözülmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yasama ve yürütmedeki etkinliği ve karar alma süreçlerinde sağladığı avantajları açıkça fark edilmektedir."

Karakaya, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, kurtaran ve koruyanların yolunda olduklarını vurgulayarak, "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'yi 2053, 2071 hedeflerinin ötesine taşıyacak Cumhur İttifakı'nın eseri olacaktır. Allah'a şükür ki ittifakları proje, gayeleri koltuk, yoldaşları bulaşık, ışıkları kandil, kafaları karışık, siyasetleri melez olanların arasında değiliz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Milliyetçi Hareket Partisi, Hükümet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, partisinin Ankara İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi 18:21 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı 18:17 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti 18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor 17:41 Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu 17:30 ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 17:24 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik
Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu 17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü 13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
18:25 İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:02 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti         
18:25
Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti         
18:20
Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler         
18:03
12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak 12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak         
17:47
3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti         
17:32
Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak         
17:25
İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi         
17:17
Genç kızın cesareti hayran bıraktı! Canı pahasına da olsa hırsızlara karşı koydu Genç kızın cesareti hayran bıraktı! Canı pahasına da olsa hırsızlara karşı koydu         
16:55
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 18:57:29. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, partisinin Ankara İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement