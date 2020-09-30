MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, "Ermenistan bundan 100 yıl önce ne idiyse, bugün... - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, "Ermenistan bundan 100 yıl önce ne idiyse, bugün...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik işgal ve saldırı girişimlerine sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik işgal ve saldırı girişimlerine sert tepki gösterdi.

Ermenistan'ın aynı saldırgan, taciz ve tecavüzkar tutumu bundan 100 yıl önce de Erzurum'da çok açık ve en net şekilde sergilediğini hatırlatan Kamil Aydın, "Biz kanımızla canımızla varlığımız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanında, Azerbaycanlı Türk soydaşlarımızın yanındayız" dedi.

Azerbaycan topraklarına yapılan saldırının Taşnak ve Hınçak ruhunun günümüzdeki yansıması olduğunu kaydeden Kamil Aydın, "ABD, Rusya ve Fransa, Minsk Grubu adı altında 30 yıldır Dağlık Karabağ'la ilgili top çevirip duruyorlar. Halbuki 30 yıllık bu oyalama politikası bölgede bir nüfus mübadelesine, demografik ve jeopolitik yapının değişmesine neden oldu. İlaveten son günlerde aldığımız istihbaratlar ışığında; Türkiye'nin bölgede en büyük düşmanı, hasmı ve mücadele içerisinde olduğu PKK'nın birçok mensubunu Dağlık Karabağ bölgesine yerleştirmeye çalıştıklarını biliyoruz" diye konuştu.

"Kanımızla, canımızla yanlarındayız"

Doğu Akdeniz'de silik Yunanistan'ın sahaya sürülmesi, Kafkasya'da ise Ermenistan'ı piyasaya sürmek suretiyle Türkiye'deki gelişim ve güçlenme sürecinin sekteye uğratılmak istendiğini vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bunu Sayın Genel Başkanımız sık sık ifade ediyor; Balkanlar'dan Ortadoğu'ya, Ortadoğu'dan Güney Kafkasya'ya kadar büyüyen ve gelişen güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile Can Azerbaycan dediğimiz iki ülke akamete uğratılmak isteniyor. Biz asıl amacın ne olduğunu biliyoruz. Azerbaycan, bölgede hızla gelişen ve güçlenen bir ülke. Türkiye ile ilişkileri de herkesin malumu. Hal böyle olunca bu iki ülke ister istemez hedef haline geliyor. Biz Azerbaycan'la ilişkilerimizi sıklaştırıyoruz, özellikle savunma sanayi bağlamında sıkı bir işbirliği halindeyiz. Bunu gören Rusya, ABD ve Fransa var. Bu güçlü ilişkileri kabul edemiyorlar, son dönemlerde hem Karadeniz ve hem de Akdeniz'de bulduğumuz doğal kaynaklar, onları iyice ürkütmeye başladı. Bunun için bizim bir an önce bu işbirliğini iyice sıklaştırmak zorundayız. Biz iki devletiz ve tek milletiz; o yüzden canımızla kanımızla can Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" mesajını verdi.

Ermenistan'a uyarı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pro. Dr. Kamil Aydın, siyaset ve uluslararası ilişkilerin olaylar ve olgular üzerine kurulduğunu dile getirerek, "Bugün Türkiye ve Azerbaycan, ne Diaspora güdümlü bir yapıdadır, ne de müstemlekedir. Hür ve bağımsız, ayakları üzerinde durabilen, talimat almayan iki devlettir. Muhatabımız kim, Ermenistan. Yani olacak iş midir? Yunanistan'a ne dedik; birilerine güvenip Polatlı'ya kadar gelip soluğunuzu Ege'nin serin sularında aldınız. Ermenistan'a sözümüz şudur: siz de sakın birilerine güvenip de, Azerbaycan topraklarını işgale kalkmasınlar. Çünkü Nuri Paşa'nın da, Kafkas İslam ordularının ruhu da, yeniden canlanmıştır. Ne Türkiye 1990'lı yılların Türkiye'sidir, ne de Azerbaycan 1990'lı yılların Azerbaycan'ıdır. Bunu dikkate almayanların ve almayacakların mutlaka ödeyecekleri bir bedel vardır ve hep olacaktır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Ermenistan bundan 100 yıl önce ne idiyse, bugün...

Kamil Aydın, Ermenistan, Azerbaycan, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, 'Ermenistan bundan 100 yıl önce ne idiyse, bugün... - Son Dakika


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