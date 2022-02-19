MHP'li Kalyoncu'dan içme suyu eleştirisi - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nın ikincisinde partilileriyle bir araya gelen MHP Milletvekili Hasan Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni içme suyu projeleri üzerinden eleştirdi. Tahtalı Barajı'nın yapıldığı günden beri sürekli lağım girişiyle kirlendiğini iddia eden Kalyoncu, CHP yönetiminin İzmirliye ne içirildiği konusunda bir kaygı taşımadığını öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nın ikincisi Menemen ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada İzmirlilerin birçok sorunla boğuştuğunu öne süren MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Menemen'de yönetim değişikliğinin ardından birçok soruna hızlı çözüm getirildiğini söyledi. CHP'de 22 yıl geçirmiş Menemen'in artık emin ellerde olduğunu dile getiren Kalyoncu, "İzmir denilince aklımıza deniz, güneş, turizm geliyor. Fakat yıllarca yönetiminin yanlış olması nedeniyle İzmir sel felaketi, depremden kaynaklı sorunlar ve su sıkıntılarıyla anılır oldu. Bunun sebebi İzmir'in doğru yönetilmemesidir. CHP'nin genel başkanı İzmir milletvekilidir. İzmir'e geldiğinde vatandaşla karşılaştığında dertleri dinliyor. Fakat sorunlara kulağını tıkayarak kötü yönetimin devamına izin veriyor" diye konuştu.

Menemen Belediyesi 'nde yönetimin Cumhur İttifakı'na geçmesinin ardından 14 yıldır ödenmeyen ikramiyelerin ve işçi paralarının gününde ödenmeye başlandığını ifade eden Hasan Kalyoncu, "Menemen bölgedeki en büyük hayvan barınağını hayata geçirdi. Menemen Belediyesi Cumhur İttifakı ile olması gereken yere taşındı. Biz sözde Atatürkçü değiliz. CHP'nin mantığıyla bakıldığında Atatürk söylemde var. Çevrecilik sözde var uygulamada yok" dedi. İzmir'de içme suyu ile ilgili sorunların giderek büyüdüğünü söyleyen Kalyoncu, en büyük içme suyu havzası Tahtalı Barajı'nın yapıldığı günden itibaren sürekli lağım girişiyle kirlendiğini iddia etti.'İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİ İZMİR'DEN HABERSİZ DURUMDADIR'Bölgedeki köylerin bazılarında ne kanalizasyon sistemi ne de fosseptik bulunmadığını ileri süren Kalyoncu konuşmasına şöyle devam etti: "CHP genel başkanının İzmirliye ne içirildiği konusunda bir kaygısı yoktur. Kanal İstanbul projesini, güya çevreci hassasiyetle eleştiren CHP yönetimi İzmir Körfezi'nin kirliliği konusunda kaygı duymamaktadır. Kanalizasyon ile yağmur suları kanallarını birbirinden ayırmadıkları için her yağmurda kanallar taşıyor, sel olması durumunda sokaklardan fosseptik akıyor. Belediye sadece izlemekle meşguldür. İzmir genelinde 87 bin fosseptik var. Hiçbirisi kanalizasyonla bağlantılı değildir. Belediyeye sorduğumuzda bilgilerinin olmadığını görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi İzmir'den habersiz durumdadır. Heykel sayma ihalesi Tunç Soyer için daha elzem ve önemlidir. Belediye binasının depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmak yerine binayı LGBT renklerine boyamak Tunç Soyer'in daha çok ilgisini çekmektedir. Her yağmurda vatandaşımız sel riskiyle uğraşırken bu durum belediyenin ilgi alanına girmemektedir. Trafik sorunu hat safhaya ulaşırken vatandaşın sokağa çıkmamasıyla sorunu çözmeye çalışıyorlar."'ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ'MHP MYK Üyesi Tarkan Toper de Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını kamuoyuna Recep Tayyip Erdoğan olarak açıkladığını hatırlatarak Millet İttifakı 'nın henüz bir adayı bulunmadığını ifade etti. Toper, "Aday belirleme noktasında kargaşa çıkarıp, yalan iftira kafa karışıklığına başvuruyorlar. Cumhurbaşkanının görev süresi doldu bir daha yapamaz, diye bir yalana başvurdular. Erken seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Anayasal olarak cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçilmesi önünde hiçbir engel yok" diye konuştu.MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da şunları söyledi: "Şehitlerin sırtımıza yüklediği misyon ile kutlu hedeflere ulaşmak için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Onurla taşıdığımız kimliğimizi bir tarafa koymamızı bekliyorlar. Mukaddes değerlerimizi yok sayalım istiyorlar. Açık şekilde ifade ediyorum zulme sessiz kalmak ecdadın mirasına ihanet etmektir. Kararlıyız. Çalınmadık kapı bırakmamakla zillet ortaklığının karanlık oyunlarını anlatmakta kararlıyız. Sessiz kalmayacağız. Girmedik gönül sıkılmadık el bırakmayacağız."'MİLLETE DOMATES, SALATALIK ÜZERİNDEN AYAR VERİYORLAR'MHP İl Başkanı Veysel Şahin de konuşmasında Türkiye 'nin 125 ilçesinde İzmir'in ise 25 ilçesinde ramazan ayına kadar toplantılar yapmaya devam edeceklerini belirterek MHP'liler ve Cumhur İttifakı olarak sahalara indiklerini dile getirdi. Bayraklı'dan başladıkları hareketi Menemen'de sürdürdüklerini anlatan Şahin, "Zilletin işbirlikçilerinin oyunlarını bozmaya hazır olduğumuzu, teşkilatlarımızın diri ve ayakta olduğunu görmekten mutluyuz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yön verecek olan 2023 vizyonunun akamete uğratılmasına asla müsaade etmeyiz. Esnafımızın, vatandaşımızın, çiftçimizin sıkıntıları var biliyoruz. Son 3 aydır sıkıntılar yaşadığımızın farkındayız. En kısa sürede bunları çözeceğiz inşallah. Milletimize domates, salatalık üzerinden ayar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan AK Partili Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da "Bildiğiniz üzere Cumhur İttifakı olarak hizmetle buluşturduğumuz Menemen'de bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra da yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.