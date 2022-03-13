MHP'li Karakaya: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Bugünkü CHP'nin ne Atatürk ile ne de onun ilke ve ülküleriyle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Eminim ki bugün Atatürk sağ olsaydı ve bir partide bulunma ihtiyacı duysaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu" dedi.

MHP tarafından Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Cemil Yavuz Aksu ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Karakaya, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, ilçe toplantılarını ülkenin her köşesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

'ATATÜRK'ÜN İSTİSMAR EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'Karakaya, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu, ancak gelinen noktada CHP'nin Atatürk'ün adını istismar ettiğini söyledi. Bugünkü CHP'nin ne Atatürk ile ne de onun ilke ve ülküleriyle uzaktan yakından bir alakasının olmadığını belirten Karakaya, "Eminim ki bugün Atatürk sağ olsaydı ve bir partide bulunma ihtiyacı duysaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu. CHP yönetimi, sürekli olarak 'Atatürk'ün partisiyiz' söylemiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ve onun hatırasına saygı duyan vatandaşlarımızı istismar etmektedir. Atatürk, tüm partilerimizin ortak değeridir. CHP kendisine yönetilen her eleştiriye 'Atatürk'ün partisiyiz' sözleriyle çıkışta bulunması dahi örtülü bir Atatürk karşıtlığı ve onun Türk milleti nezdindeki aziz hatırasına büyük bir saygısızlıktır. Biz, ülkücü ve milliyetçi hareket olarak Atatürk'ün CHP yönetimi tarafından daha fazla siyasi istismarına izin vermeyeceğiz" dedi.'METİNDE HDP'YE MESAJ VAR'

Karakaya, 6 siyasi partinin 28 Şubat'ta 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' adı altında 48 sayfalık mutabakat metni yayımladığını hatırlatarak, "Bu metin tamamen eski sistemin aynısıyla yeniden uygulanmasından başka bir şey önermediği halde, çelişkilerle de doludur. Güya yeni sistemi eleştiriyorlar. Ancak söyledikleri hiçbir şey sistemsel değildir. Öneri dediklerinin de hükümet sistemiyle zerre alakası yoktur. Bunlar, yeni sistemi hiç kavrayamamışlar. Bunların kafaları karışık, zihinleri bulanık, niyetleri ise dolaşıktır. Metne sıkıştırdıkları, adeta gizlemeye çalıştıkları bazı ifadelere bakılırsa bunlar hinlik peşindedir. Metinde; Türk yok, Türk milleti yok, Atatürk yok, milli birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vurgu yok, ama kimlik siyasetine işaret, üniter yapıya tuzak, HDP'ye mesaj var. Güya hükümet sistemi sunuyorlar, ancak önerdikleri sistemde cumhurbaşkanının halk tarafından mı, yoksa parlamento tarafından mı seçileceğini dahi yazmaktan imtina ediyorlar. Önerdikleri ne varsa hepsi Türkiye'nin hilafınadır. Bayatlamış ve miadı dolmuş bir sisteme açılım ve kimlik siyaseti sosu dökerek yeniden servis yapmaya çalışmak beyhude çabadan başka bir şey olamaz. Anayasanın ilk dört maddesini ilk fırsatta değiştirmek gerektiğini ifade eden bir kısım partiler bir araya gelerek şimdi de açıktan hasımlığa koyulmuşlardır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi 2023'te yapılacak seçimlerde yeniden bir tarihi zafer kazanacaktır" diye konuştu.