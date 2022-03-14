MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

14.03.2022 17:37

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın annesi Serinaz Karataş(85) İstanbul'da hayatını kaybetti. Karataş'ın cenazesi bugün Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Cenazeye TBMM Başkanvekili Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve çok sayıda aile yakını katıldı. Serinaz Karataş'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Alaattin Çakıcı da cenaze için çelenk gönderdi.

MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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