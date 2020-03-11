MHP'li Mustafa Kalaycı: "Silah testi için laboratuvar Konya'da kurulmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MHP'li Mustafa Kalaycı: 'Silah testi için laboratuvar Konya'da kurulmalı' - Son Dakika Ekonomi

MHP'li Mustafa Kalaycı: "Silah testi için laboratuvar Konya'da kurulmalı"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, dünyanın en büyük ikinci av tüfeği ihracatçısı olan Türkiye'de uluslararası düzeyde bir test ve tecil merkezi bulunmadığını belirterek, uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarın Konya'da...

MHP'li Mustafa Kalaycı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, dünyanın en büyük ikinci av tüfeği ihracatçısı olan Türkiye'de uluslararası düzeyde bir test ve tecil merkezi bulunmadığını belirterek, uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarın Konya'da kurulmasını önerdi.


TBMM Genel Kurulda 196 sıra sayılı Kanun Teklifinin tümü üzerine konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'de üretilen tüfeklerin test edilip onaylanması ile ilgili uluslararası standartlarda bir test altyapısı ve buna bağlı olarak yasal düzenleme bulunmadığını hatırlattı.


Türkiye'den ihracat için, yurt dışındaki laboratuvarlara tüfek başına ortalama 18 Euro para ödendiğini, bu testlerin yurt dışında yaptırılma zorunluluğunun üretici ve ihracatçıları hem maddi açıdan hem de nakliye ve zaman yönünden sıkıntıya soktuğunu kaydeden Kalaycı, uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvarın Konya'da kurulmasını önerdi.


"Konya en uygun il olarak ortaya çıkmıştır"


Kalaycı şöyle konuştu; "Ülkemizde silah test merkezinin kurulması ve tüfeklerin test ve tescilinin yapılır hale gelmesi gerekmektedir. Bu durum tüfeklerimizin marka değerini tüm dünyada daha da artıracaktır. Türkiye, İtalya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci av tüfeği ihracatçısı olup, ihracatımızın yaklaşık yarısı Konya'dan, Üzümlü, Huğlu ve Gencek Mahallelerimizde kurulu tesislerden yapılmaktadır. Ülkemizde av tüfeği üreticilerinin yüzde 75'i, üretim kapasitesinin yüzde 65'i Konya'dadır. Bunun da tamamına yakını Beyşehir bölgesindedir. Konya hem imalatçı sayısı, hem ihracat rakamları, hem de sahip olduğu nitelikli işgücü itibariyle lider durumda olup, üretilen silahların test ve tescilini sağlayacak uluslararası akreditasyona sahip laboratuvara en çok ihtiyaç duyan coğrafya konumundadır. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından CIP Laboratuvarı Yatırımı Fizibilitesi yapılmış ve Konya en uygun il olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde tescil testleri ve tescil test merkezinin kurulmasına yönelik kanun bir an önce çıkarılmalı ve uluslararası akreditasyona sahip laboratuvar Konya'da kurularak, ülkemiz silah test merkezine hızla kavuşturulmalıdır."


Kalaycı konuşmasında, şehit ve gaziler, asgari ücret, esnaf ve çiftçiler, izinsiz tüfek üretiminin engellenmesi ve Konya turizmi ile ilgili konularını da gündeme getirdi. - KONYA

Mustafa Kalaycı, Konya, MHP, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
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