MHP'li vekilden "Çin tuzu" açıklaması - Son Dakika
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MHP'li vekilden "Çin tuzu" açıklaması

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Çin tuzunun yasaklanması için kanun teklifi verdiklerini belirterek, "Obeziteye neden oluyor.

MHP'li vekilden

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Çin tuzunun yasaklanması için kanun teklifi verdiklerini belirterek, "Obeziteye neden oluyor. Obezitenin arkasından diğer sağlık sorunları gelmeye başlıyor. Aynı zamanda nörolojik rahatsızlıklar vermeye başlıyor. Baş ağrısından tutun öğrenme güçlüğü, ALS, epilepsiye varıncaya kadar böbrek, kalp rahatsızlıkları, karaciğer yağlanmasına kadar birçok rahatsızlık veriyor, aynı zamanda bağımlılık yapıyor" dedi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile birlikte Çin tuzunun (monosodyum glutamat-MSG) yasaklanması için Meclise kanun teklifi veren MHP Konya Milletvekili Esin Kara, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kara, "Glütomatik asittir. Vücudun ürettiği asidik tuzdur. Vücut tarafından üretilirken yapay olarak yapılmaktadır. 1907 yılında Japonya'da Tokyo Üniversitesinde araştırma neticesinde umami denilen beşinci tat bulunuyor. Özellikle Çin mutfağında kullanılmaya başlanıyor. Bunun zararları doyma hissini baskıladığı ve iştah arttırıcı, lezzet verici olduğu için doyma hissini kaldırıyor. Obeziteye neden oluyor. Obezitenin arkasından diğer sağlık sorunları gelmeye başlıyor. Aynı zamanda nörolojik rahatsızlıklar vermeye başlıyor. Baş ağrısından tutun öğrenme güçlüğü, ALS, epilepsiye varıncaya kadar böbrek, kalp rahatsızlıkları, karaciğer yağlanmasına kadar birçok rahatsızlık veriyor, aynı zamanda bağımlılık yapıyor. Kanun teklifimizde sağlığa zararlı olacak gıda maddesinin tamamen kaldırılmasıdır" dedi.


Kara, "Bugün sosisten tutun salama, krakere, dondurmalara, renklendirilmiş yoğurtlara aklınıza gelebilecek her türlü üründe renklendirici olarak kullanılmakta. Türkiye mevzuatında ise E621 koduyla kullanılmakta. Kapalı ambalajlı olan gıdalarda ne kadar kullanıldığının yazılması ve etiket üzerinde E6121 katkı maddesinin kullanıldığının belirtilmesi gerekiyor. Bugün birçok ülkede özellikle bebek mamalarında, gıdalarda bu ürünlerin kullanılması yasaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
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