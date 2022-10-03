Türkiye 'nin uluslararası önemli bir ticaret ve yatırım merkezi haline gelmesiyle Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) 21'nci ofisini bakanlar düzeyinde katılımla İstanbul 'da açtı. MIDA CEO ' su Datuk Wira Arham Abdul Rahman, İstanbul Ofisi'nin önemini değerlendirerek "Bu ofisin, doğru zamanda ve doğru yerde açıldığına inanıyorum. İstanbul'da ofis açma kararı, Türkiye'nin önemi göz önünde bulundurulduğunda doğru bir hamledir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Malezya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MIDA CEO'su: İstanbul'da ofis açma kararı doğru bir hamle - Son Dakika

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