MIDA CEO'su: İstanbul'da ofis açma kararı doğru bir hamle

Türkiye'nin uluslararası önemli bir ticaret ve yatırım merkezi haline gelmesiyle Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) 21'nci ofisini bakanlar düzeyinde katılımla İstanbul'da açtı. MIDA CEO'su Datuk Wira Arham Abdul Rahman, İstanbul Ofisi'nin önemini değerlendirerek "Bu ofisin, doğru zamanda ve doğru yerde açıldığına inanıyorum. İstanbul'da ofis açma kararı, Türkiye'nin önemi göz önünde bulundurulduğunda doğru bir hamledir" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE EKONOMİSİ

Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA), 1967'de yasal bir organ olarak kuruldu ve Dünya Bankası tarafından Malezya'nın endüstriyel gelişimi için "koordineli tanıtım eylemleri konusunda gerekli itici güç" olarak nitelendirildi. Bugün MIDA, Malezya'nın dünya çapında dinamik ve öncü gücü olarak ticaret ve yatırım alanlarında faaliyet gösteriyor. MIDA CEO'su Datuk Wira Arham Abdul Rahman, Türkiye'nin son yıllarda ticaret ve yatırım konusunda anahtar bir ülke olarak önemine değinerek şunları kaydetti;"Türkiye ve Malezya mükemmel bir ticaret ilişkisine sahip. Türkiye'nin iyi ve sağlam ekonomisi, aynı zamanda MIDA'nın burada bir ofis açmasının da nedeni. Türkiye Cumhuriyeti , makine ve mühendislik, havacılık, elektrik ve elektronik, metal ve gıda üretimi ve dijital yatırım dahil olmak üzere birçok alanda güçlü. Türkiye, teknoloji açısından gelişmiş bir ülke ve diğer AB ülkeleri ile kıyaslanabilir düzeyde bulunuyor. Türkiye, havacılık için mükemmel bir ekosistem geliştirmiş, savunmaya odaklanmış. İki ülkenin ticari ilişkileri özellikle ticari havacılıkta, askeri sektörde, makine ve mühendislikte Türkiye için de çok büyük bir potansiyel olacağına her zaman inanıyorum."YATIRIMCILAR İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ NOKTASIMIDA, Malezya'daki yatırımcılar için güvenli, deneyimli bürokrasi uzmanlığı da sağlıyor. Datuk Wira Arham, MIDA'nın birincil rolünün Malezya'ya yatırım çekmek olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti;"Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ve Asya Pasifik gibi büyük ihracatçı ülkelerde, dünya çapında 20 ofisimiz var. İstanbul'daki 21'inci ofisimizin de eklenmesiyle özellikle Türkiye'den daha fazla yatırım çekebileceğiz."MIDA, KOMŞU ÜLKELER İÇİN DE YATIRIM FIRSATLARI SAĞLIYORDatuk Wira Arham, İstanbul ofisinin sadece Türkiye değil komşu ülkelere de yatırım ve ticaret hizmetleri sunacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu ofis, Malezya'daki tüm Türk yatırımlarını koordine etmek ve kolaylaştırmak için bir pencere olarak hizmet edeceğinden, İstanbul'da ofis kurma kararı doğru bir zamanda alındı. Malezya birlikte büyümek için yeni işbirlikleri arıyor ve MIDA'nın İstanbul'da ofisinin açılması, Türkiye ve ticaret ortaklarıyla olan sosyal yardım programlarımızı genişletmemize yardımcı olacak. Buna Rusya Türkmenistan gibi diğer komşu ülkeler ve diğer 'Stan' ülkeleri de dahil."AÇILIŞ TÖRENİNE MALEZYA BAKANI VE ÖNEMLİ TÜRK PAYDAŞLAR KATILDI"Türkiye'nin belirli sektörlerdeki gücü, Malezya'da odağımızda olan sektörlerle uyumlu. Ülkemizin başlattığı Ulusal Yatırım Hedefleri kapsamında daha fazla ticaret yapmak istediğimiz bazı sektörler belirledik. Odak sektörler; elektrik ve elektronik, ilaç, dijital yatırım, kimya ve havacılık… Tahmin edebileceğiniz gibi uzun vadede Malezya ile Türkiye arasında daha fazla sinerji oluşacak. İkili ilişkilerde çok fazla potansiyel olacak."Malezya Kıdemli Bakanı ve Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı (MITI) Dato' Seri Mohamed Azmin Ali, MIDA İstanbul Ofisi'nin açılış törenini T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Bölgesi Dairesi ve DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi gibi önemli paydaşlar ve stratejik ortakların katılımıyla onurlandırdı. MIDA İstanbul Ofisi'nin açılışı, her iki ülkenin iş dünyasına benzersiz iş fırsatları sunacak olan genişletilmiş Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının ardından gerçekleştirildi.MIDA İSTANBUL OFİSİ, PANDEMİ SONRASINDA BOZULAN ARZ-TALEP ZİNCİRİNİ ONARMAYA YARDIMCI OLACAKCEO Datuk Wira Arham, pandemi sırasında dünya ticaretinin bozulan arz-talep zincirine değinerek sözlerine şöyle devam etti;"Pandemiden sonra Malezya arz-talep zincirini yeniden kurmaya devam ediyor. MIDA İstanbul Ofisi'nin açılmasıyla, otomotiv sektörünü etkileyen küresel çip sıkıntısı gibi arz-talep zincirini yeniden tesis etme çabalarımız güçlenecek. Örneğin Malezya'da araba almak için yaklaşık 10 ay beklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla yeni ofisimizin burada olması, bu arz-talep zincirini her iki yönde de eski haline getirmek için birçok fırsat sunmamıza yardımcı olacak."MIDA: İŞİNİZİN BÜYÜMESİ İÇİN STRATEJİK ORTAĞINIZ"MIDA'da, yönetimimiz ve personelimiz Malezya'nın iş dünyasının ihtiyaçlarını çok iyi bildiği, federal ve eyalet düzeylerinde ilgili düzenlemelere ve prosedürlerine hakim oldukları için potansiyel yatırımcılara değerli bilgiler sağlıyor. Malezya'da yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerine ve aynı şekilde Türkiye'deki işlerini büyütmek isteyen Malezyalı yatırımcılara uçtan uca kolaylık sağlıyor. Bu nedenle MIDA, ticari büyüme için stratejik ortağınızdır."