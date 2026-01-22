Midyat\'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.,

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Barıştepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.