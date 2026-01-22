Midyat'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Midyat'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Midyat\'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
22.01.2026 19:37  Güncelleme: 19:57
Midyat\'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.,

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Barıştepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Midyat'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

